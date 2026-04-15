Мадяр выдал циничное требование к Украине: заявление будущего премьера Венгрии шокирует

Новый глава правительства Венгрии Петер Мадяр заявил о возможности изменения позиции Будапешта по финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. По его словам, Венгрия готова снять свое вето на предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро, однако это напрямую зависит от возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба", который имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Мадяр отметил, что ожидает аналогичного решения и от действующего премьера Виктора Орбана, завершающего свою каденцию. По его мнению, именно возобновление стабильного нефтяного транзита может стать тем фактором, который разблокирует финансирование Украины на уровне ЕС.

Заявление прозвучало на фоне его предварительных комментариев, в которых он уверял, что Венгрия не намерена препятствовать Киеву в получении европейской поддержки. В то же время Мадяр уточнил, что даже в случае снятия вето Будапешт не будет принимать непосредственное финансовое участие в этой кредитной программе.

Следует отметить, что победа Мадяра на выборах не означает автоматического решения вопроса о финансовой помощи Украине. Окончательные решения в рамках этой программы были приняты еще в декабре на уровне Европейского совета, где отдельные страны, в частности Венгрия, Словакия и Чехия, позволили не приобщаться к механизму финансирования.

Кроме того, даже в случае смены позиции Будапешта процесс разблокирования средств может затянуться. Это связано как с необходимостью формирования нового правительства в Венгрии, так и с позицией Словакии, пока не демонстрирующей готовности пересмотреть свою политику по этому вопросу.

