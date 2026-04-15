Мадяр видав цинічну вимогу до України: заява майбутнього прем'єра Уггорщини шокує

Новий глава уряду Угорщини Петер Мадяр заявив про можливість зміни позиції Будапешта щодо фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. За його словами, Угорщина готова зняти своє вето на надання кредиту обсягом 90 мільярдів євро, однак це безпосередньо залежить від відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба", який має ключове значення для енергетичної безпеки країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Мадяр зазначив, що очікує аналогічного рішення і від чинного прем’єра Віктора Орбана, який завершує свою каденцію. На його думку, саме відновлення стабільного нафтового транзиту може стати тим фактором, який розблокує питання фінансування України на рівні ЄС.

Заява пролунала на тлі його попередніх коментарів, у яких він запевняв, що Угорщина не має наміру перешкоджати Києву в отриманні європейської підтримки. Водночас Мадяр уточнив, що навіть у разі зняття вето Будапешт не братиме безпосередньої фінансової участі у цій кредитній програмі.

Варто зазначити, що перемога Мадяра на виборах не означає автоматичного вирішення питання щодо фінансової допомоги Україні. Остаточні рішення у межах цієї програми були ухвалені ще у грудні на рівні Європейської ради, де окремим країнам, зокрема Угорщині, Словаччині та Чехії, дозволили не долучатися до механізму фінансування.

Крім того, навіть у разі зміни позиції Будапешта процес розблокування коштів може затягнутися. Це пов’язано як із необхідністю формування нового уряду в Угорщині, так і з позицією Словаччини, яка поки не демонструє готовності переглянути свою політику щодо цього питання.

