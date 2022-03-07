МАГАТЭ выразило беспокойство из-за ситуации на ЗАЭС и ЧАЭС

Украинские власти направили информацию МАГАТЭ о Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты. В настоящее время работники ЗАЭС продолжают работать, руководство станции выполняет приказы командира российских войск. Об этом сообщает руководитель международного ведомства Рафаэль Гросси.

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Кроме того, Украина сообщает, что любые действия руководства станции, включая меры, связанные с технической эксплуатацией шести реакторных блоков, требуют предварительного одобрения российского командующего. Второй серьезной проблемой является то, что российские войска на месте отключили некоторые мобильные сети и Интернет. Сейчас начались серьезные проблемы в общении с персоналом, работающим на Запорожской АЭС.

"Эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по безопасности и иметь способность принимать решения без лишнего давления. Должна быть надежная связь работников станции с государственной службой и правительством. Я очень обеспокоен теми событиями, о которых мне сообщили. Ухудшение ситуации по жизненно важным коммуникациям между регулятором и Запорожской АЭС также вызывает глубокую обеспокоенность, особенно во время вооруженного конфликта, который в любой момент может поставить под угрозу ядерные объекты страны ", – сказал генеральный директор Гросси.

Несмотря на проблемы со связью, обновлена информация об эксплуатационном состоянии Запорожской АЭС. Уровни радиации остаются нормальными. Из шести реакторов энергоблок 1 находится на плановом техническом обслуживании до середины 2022 года, блок 2 сейчас работает на полную мощность, блок 3 находится в состоянии холодной остановки, блок 4 работает почти на полную мощность, блок 5 охлаждается в резервное состояние, а блок 6 находится в режиме холодной остановки

Положительно то, что оперативные группы на заводе работают поочередно в три смены. Однако были проблемы с доступностью и поставкой пищи, что негативно отразилось на моральном состоянии персонала. Есть проблемы в общении с персоналом Чернобыльской АЭС, которое сейчас возможно только с помощью электронной почты. Российские войска взяли под контроль место аварии 1986 24 февраля. На Чернобыльской АЭС более 200 работников технического персонала и охраны до сих пор не могут измениться с 23 февраля.

Также связь потеряна со всеми предприятиями и учреждениями портового города Мариуполь, которые используют источники излучения 1-3 категорий, и информации об их работе пока нет. Такой радиоактивный материал может нанести серьезный вред людям, если его не защищать и не использовать должным образом. Генеральный директор МАГАТЭ подтвердил свою готовность поехать на Чернобыльскую АЭС, чтобы убедить оккупантов в необходимости соблюдения безопасности на АЭС Украины.

Как сообщал портал, что делать, если произошла радиационная авария населению и как поступить, сообщает Центр общественного здоровья.



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