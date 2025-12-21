Макрон предал Мерца по отношению к Украине: он должен будет заплатить высокую цену

Решение Европейского Союза не конфисковывать замороженные российские активы для поддержки Украины повлекло за собой новую трещину в оси Берлин-Париж. Как пишет Financial Times, президент Франции Эмманюэль Макрон в решающий момент фактически отказался поддержать инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца, являвшегося одним из главных лоббистов использования 210 млрд евро активов России в пользу Киева.

Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN/Pool

По данным Financial Times, Берлин рассчитывал на молчаливую, но реальную поддержку Парижа в вопросе конфискации российских активов. Однако в финальной фазе переговоров Франция неожиданно присоединилась к лагерю противников изъятия российских денег вместе с Бельгией, Италией, Венгрией и Словакией. В дипломатических кругах это назвали "изменой" Мерца, которая может иметь политическую цену для Макрона.

"Макрон изменил Мерцу, и он знает, что за это придется заплатить цену. Но он настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как поддержать Джорджию Мэлони", — заявил высокопоставленный дипломат ЕС в комментарии изданию.

Официально команда президента Франции апеллировала к юридическим рискам и "сомнениям в законности" такого шага. Неофициально, по словам собеседников Financial Times, Париж испугался последствий для собственной экономики и финансовой стабильности на фоне высокого госдолга и внутренней политической турбулентности. В результате роли в ЕС заметно поменялись. Если раньше Германию считали сдерживающим фактором европейской интеграции, то теперь именно Берлин демонстрирует инициативность и готовность к жестким геополитическим решениям.

"Это полное изменение ролей между Макроном и Мерцем... Сейчас есть канцлер, который понимает геополитику, который хочет вмешаться и сделать больше для Европы... но именно сейчас Париж не в состоянии выполнить свою часть соглашения", — отмечает руководитель отдела Европы в Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Аналитики отмечают, что Франция все чаще ставит во главу угла национальные интересы, даже если это подрывает единство ЕС. На этом фоне компромиссное решение Евросовета предоставить Украине 90 млрд евро помощи в 2026-2027 годах за счет общего долга выглядит временным выходом, но не стратегическим ответом. Фактически бремя поддержки Киева переводится на налогоплательщиков ЕС, в то время как российские деньги остаются нетронутыми.

"В определенном смысле ЕС никогда не был таким французским. Но в Брюсселе растет ощущение, что Франция придает приоритет национальным интересам над интересами ЕС. Старая пословица о том, что "Франция — это все слова, слова, слова без всяких действий, возвращается"", — отметила старшая научная сотрудница американского Джорджа Mardall аналитического центра.

Для Макрона это означает риск потерять репутацию политика, говорящего о сильной Европе, но отступающего, когда доходит до действий.

