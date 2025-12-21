У Кремлі відповіли на заяву Макрона про можливість діалогу з Путіним

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність російського диктатора Володимира Путіна до діалогу з президентом Франції Емманюелем Макроном за умови наявності "взаємної політичної волі". Таким чином у Москві відреагували на заяви французького лідера щодо необхідності прямих контактів Європи з Москвою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков заявив, що Путін заявляв про відкритість до діалогу з Макроном у питаннях щодо війни Росії проти України.

"Він (Макрон) сказав про готовність поговорити з Путіним. Тут дуже важливо, напевно, згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог з Макроном. Тому якщо є взаємна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити", – сказав Пєсков.

Раніше Емманюель Макрон заявив, що Європі, ймовірно, доведеться шукати шлях до прямої взаємодії з російським керівництвом у контексті можливих мирних переговорів. Особливо, якщо ініціативи Сполучених Штатів щодо врегулювання війни проти України не дадуть результату. Водночас президент Франції наголосив, що будь-які контакти з Москвою мають відбуватися "прозоро" та виключно у співпраці з Україною.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Макрона та наголосив на важливості збереження провідної ролі США у мирному процесі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів, хто може змусити Путіна зупинити війну, якщо мирний план США не спрацює.

Також "Коментарі" писали, що російський диктатор Путін дав сигнал щодо мирного плану, який просуває президент США Трампа.