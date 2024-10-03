Макрон призвал к спасению ЕС: что происходит

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к срочному изменению экономического мышления Евросоюза, иначе блок рискует через три-четыре года оказаться вне конкуренции с США и Китаем, что в итоге может привести к краху. Как передает портал "Комментарии", такое заявление французский лидер сделал во время вступления на Берлинском глобальном диалоге, пишет "Euractiv".
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Эммануэль Макрон заявил, что подход ЕС к экономическому росту и международной торговле больше не соответствует поставленным целям и задачам.
Президент Франции подчеркнул, что Евросоюз рискует стать неактуальным игроком на международных рынках и просто "зоной приспособления к избыточным мощностям" как Китая, так и США.
Эммануэль Макрон призвал ЕС "проснуться" и перезагрузить свою деятельность.
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Британии встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи он анонсировал новый старт в отношениях с Евросоюзом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Deutsche Welle.
Стармер заявил, что британская общественность хочет вернутся к "разумному лидерству" в отношениях с ближайшими соседями, чтобы "заставить Brexit работать и отвечать их интересам".
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