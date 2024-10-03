Макрон призвал к спасению ЕС: что происходит

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к срочному изменению экономического мышления Евросоюза, иначе блок рискует через три-четыре года оказаться вне конкуренции с США и Китаем, что в итоге может привести к краху. Как передает портал "Комментарии", такое заявление французский лидер сделал во время вступления на Берлинском глобальном диалоге, пишет "Euractiv".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон заявил, что подход ЕС к экономическому росту и международной торговле больше не соответствует поставленным целям и задачам.

Президент Франции подчеркнул, что Евросоюз рискует стать неактуальным игроком на международных рынках и просто "зоной приспособления к избыточным мощностям" как Китая, так и США.

"Если мы продолжим нашу (старую) модель роста, мы будем неконкурентными через три-четыре года", – сказал глава французского государства.

"Я действительно считаю, что мы в опасности", – добавил он, указав на тот факт, что экономический рост ЕС в значительной степени зависел от экспорта автомобильной промышленности в Китай, дешевой энергии из российского газа и безоговорочного оборонного зонтика со стороны США.

Эммануэль Макрон призвал ЕС "проснуться" и перезагрузить свою деятельность.

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Стармер заявил, что британская общественность хочет вернутся к "разумному лидерству" в отношениях с ближайшими соседями, чтобы "заставить Brexit работать и отвечать их интересам".

"Сегодня речь шла главным образом о том, чтобы открыть новую страницу и вести переговоры более конструктивным образом. Но это не означает, что не будет трудностей", — сказал глава британского правительства.



