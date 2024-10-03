А, как же Brexit: Лондон заявил, что вновь хочет сближения с ЕС

Премьер-министр Британии встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи он анонсировал новый старт в отношениях с Евросоюзом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Deutsche Welle.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Стармер заявил, что британская общественность хочет вернутся к "разумному лидерству" в отношениях с ближайшими соседями, чтобы "заставить Brexit работать и отвечать их интересам".

"Сегодня речь шла главным образом о том, чтобы открыть новую страницу и вести переговоры более конструктивным образом. Но это не означает, что не будет трудностей", — сказал глава британского правительства.

В частности, Лондон не готов к открытию границ и возврату к единому рынку, но среди возможных сфер сотрудничества было названо экономический рост, энергетическую безопасность и нелегальную миграцию.

Тем временем Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС и Британии необходимо изучить возможности для более тесного взаимодействия, при этом сосредоточится на полном и добросовестном выполнении уже заключенных соглашений.

Авторы материала напомнили, что еще в 2016 году Кир Стармер был противником выхода Британии из Европейского Союза. На протяжении своей избирательной кампании премьер-министр долго воздерживался от прямых заявлений о возможности отмены Brexit, но в конечном счете отверг возвращение страны в Европейский союз.

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