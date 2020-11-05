Макрон призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны

На фоне терактов, прокатившихся европейскими странами, президент Франции планирует взять под контроль границы страны и пересмотреть нормы и правила Шенгенской зоны.

Фото: ГазетаРу

Президент Франции призвал пересмотреть принципы по которым существует Шенгенская зона, а также усилить контроль и защиту внешних границ Европы. Он считает, что надо переходить к активным действиям и создать специальные органы безопасности.

"Теракты, которые понесла Франция, и несколько дней назад получила Австрия в Вене, показали, что опасность терроризма существует везде. Нужно, чтобы Европа усилила свою реакцию. Франция делает это, удваивая свои силы", — сообщает Макрон.

Президент пообещал представить соответствующие предложения уже в декабре 2020 года.

Также Макрона сообщает, что для реализации объявленных планов по контролю приграничных территорий, планируется увеличить количество полицейских, жандармерии и вооруженных сил страны.

Напомним, что это не первая попытка французского президента укрепить границы Шенгенского пространства. В 2019 году Эмманюэль Макрон указывал на важность создания совместной пограничной полиции ЕС для усиления проверок на границах.

Также в 2015-м Франция практиковала усиления пограничного контроля после террористических актов, а жестокое убийство людей в церкви в Ницце, которое произошло на прошлой неделе, способствовало Макрона вернуться к теме безопасности границ.

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал планы французского президента и заявил о запланированы переговоры председателем Европейской Комиссии для совместного решения вопроса безопасности на границах Шенгена.

Напомним, "Комментарии" сообщали детали теракта в Вене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!