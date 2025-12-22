Макрон сломал Орбана: стало известно, как ЕС одобрил Украине помощь в 90 млрд евро

Президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл решающую роль в одобрении кредита Европейского Союза для Украины на 90 млрд евро, сломав многочасовой политический тупик и нейтрализовав риск вето от венгерского лидера Виктора Орбана.

Эмманюэль Макрон и Виктор Орбан. Фото: EPA/UPG

Лидеры ЕС в ходе переговоров в Брюсселе обсуждали два варианта помощи Украине. Главный план был в виде репарационного кредита на средства российских активов, в то время как запасной предусматривал совместные заимствования на основе бюджета ЕС.

Как сообщает Politico, Париж заранее готовился ко второму варианту. Ключевой момент наступил поздно вечером, когда премьер Италии Джорджа Мэлони публично раскритиковала репарационную модель, а юридическое предложение было переработано. В то время помощники Макрона вели интенсивные переговоры с венгерской стороной, чтобы убедиться в том, что Будапешт не заблокирует альтернативный вариант. Сам Макрон напрямую общался с Виктором Орбаном во время саммита.

Перелом произошел после того, как Орбан дал понять, что не будет возражать против использования бюджетного ресурса ЕС для поддержки Украины. К этой позиции готовы были присоединиться Чехия и Словакия, а также Бельгия. План, еще накануне считавшийся маловероятным, внезапно стал единственно возможным. В итоге ЕС выбрал вариант общих заимствований, позволяющий предоставить Украине кредит в 90 млрд евро.

"Это был мастер-класс от Макрона", – сказал один из дипломатов ЕС.

Politico заключает, что хоть канцлер Германии Фридрих Мерц показывал себя как голос Европы в Украине, но Макрон имел несколько уловок в рукаве, не в последнюю очередь потому, что сейчас он один из самых опытных лидеров ЕС за столом Совета.

