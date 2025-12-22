Макрон зламав Орбана: стало відомо, як ЄС схвалив Україні допомогу на 90 млрд євро

Президент Франції Емманюель Макрон зіграв вирішальну роль у схваленні кредиту Європейського Союзу для України на 90 млрд євро, зламавши багатогодинний політичний глухий кут і нейтралізувавши ризик вето від угорського лідера Віктора Орбана.

Емманюель Макрон та Віктор Орбан. Фото: EPA/UPG

Лідери ЄС під час переговорів у Брюсселі обговорювали два варіанти допомоги Україні. Головний план був у вигляді репараційного кредиту коштом російських активів, тоді як запасний передбачав спільні запозичення на основі бюджету ЄС.

Як повідомляє Politico, Париж заздалегідь готувався до другого варіанту. Ключовий момент настав пізно ввечері, коли прем’єрка Італії Джорджа Мелоні публічно розкритикувала репараційну модель, а юридична пропозиція була перероблена. У цей час помічники Макрона вели інтенсивні переговори з угорською стороною, аби переконатися, що Будапешт не заблокує альтернативний варіант. Сам Макрон безпосередньо спілкувався з Віктором Орбаном під час саміту.

Перелом стався після того, як Орбан дав зрозуміти, що не заперечуватиме проти використання бюджетного ресурсу ЄС для підтримки України. До цієї позиції були готові приєднатися Чехія та Словаччина, а також Бельгія. План, який ще напередодні вважався малоймовірним, раптово став єдино можливим. У підсумку ЄС обрав варіант спільних запозичень, що дозволяє надати Україні кредит на 90 млрд євро.

"Це був майстер-клас від Макрона", — сказав один з дипломатів ЄС.

Politico підсумовує, що хоч канцлер Німеччини Фрідріх Мерц показував себе як голос Європи в Україні, але Макрон мав кілька хитрощів у рукаві, не в останню чергу тому, що зараз він один з найдосвідченіших лідерів ЄС за столом Ради.

