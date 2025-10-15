Маски сброшены: к какому году ЕС готовится к войне с РФ

Евросоюз готовится дать старт масштабной оборонной реформе, включающую совместное производство вооружений и дронов. Брюссель хочет сделать Европу готовой к войне к 2030 году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Подготовка ЕС к войне. Фото: из открытых источников

Документ, с которым ознакомились журналисты агентства "Bloomberg", предусматривает масштабное обновление военного планирования и закупок в ЕС.

Согласно плану, к концу 2027 года ЕС должен проводить 40% закупок вооружений совместно – это более, чем в два раза больше нынешнего уровня.

"Авторитарные государства все активнее вмешиваются в наши общества и экономики. Традиционные союзники и партнеры смещают фокус на другие регионы мира", — говорится в документе.

В документе также идет речь о том, что "милитаризованная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем". Поэтому странам ЕС предлагается координировать военные расходы и быстро создавать коалиции для реализации совместных программ обороны.

Комиссия ожидает, что такие усилия должны начаться уже в следующем году, если Европа хочет быть готовой к боевым действиям к 2030 году. Презентация плана состоится в четверг, а окончательное обсуждение пройдет на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Как отмечается в документе, общий оборонный бюджет ЕС почти удвоился с 2021 года — с 218 млрд евро до прогнозируемых 392 млрд евро в 2025 году. Однако расходы остаются разрозненными, что мешает быстрой модернизации вооружений.

Новая стратегия предусматривает создание совместных проектов по системам ПВО, ракетной обороне, дронам и противодроновым технологиям. К началу 2026 года должны быть сформированы коалиции для управления этими инициативами, а запуск проектов намечен на середину 2026 года.

План также предусматривает создание к 2026 году фонда объемом до 1 млрд евро совместно с Европейским инвестиционным банком для поддержки оборонных разработок. Для финансирования более масштабных программ уже утвержден фонд на 150 млрд евро, который распределяется между различными проектами.

Кроме того, ЕС планирует запуск флагманских инициатив вроде "European Drone Defence" и "Eastern Flank Watch", которые будут учитывать опыт Украины в отражении российских атак. Эти программы должны стартовать в 2026 году, а полноценная система дронов по всему континенту — заработать к 2027 году.

