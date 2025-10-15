Маски скинуто: до якого року ЄС готується до війни з РФ

Євросоюз готується дати старт масштабній оборонній реформі, що включає спільне виробництво озброєнь та дронів. Брюссель хоче зробити Європу готовою до війни до 2030 року. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Підготовка ЄС до війни. Фото: з відкритих джерел

Документ, з яким ознайомилися журналісти агентства Bloomberg, передбачає масштабне оновлення військового планування та закупівель у ЄС.

Згідно з планом, до кінця 2027 року ЄС має проводити 40% закупівель озброєнь спільно – це більш ніж удвічі більше за нинішній рівень.

"Авторитарні держави все активніше втручаються у наші суспільства та економіки. Традиційні союзники та партнери зміщують фокус на інші регіони світу", — йдеться у документі.

У документі також йдеться про те, що "мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в найближчому майбутньому". Тому країнам ЄС пропонується координувати військові витрати та швидко створювати коаліції для реалізації спільних програм оборони.

Комісія очікує, що такі зусилля мають розпочатися вже наступного року, якщо Європа хоче бути готовою до бойових дій до 2030 року. Презентація плану відбудеться у четвер, а остаточне обговорення відбудеться на саміті у Брюсселі наступного тижня.

Як зазначається в документі, загальний оборонний бюджет ЄС майже подвоївся з 2021 року — з 218 млрд. євро до прогнозованих 392 млрд. євро в 2025 році. Проте витрати залишаються розрізненими, що заважає швидкій модернізації озброєнь.

Нова стратегія передбачає створення спільних проектів щодо систем ППО, ракетної оборони, дронів та протидронових технологій. На початок 2026 року мають бути сформовані коаліції для управління цими ініціативами, а запуск проектів заплановано на середину 2026 року.

План також передбачає створення до 2026 року фонду обсягом до 1 млрд. євро спільно з Європейським інвестиційним банком для підтримки оборонних розробок. Для фінансування більш масштабних програм уже затверджено фонд на 150 млрд. євро, який розподіляється між різними проектами.

Крім того, ЄС планує запуск флагманських ініціатив на кшталт "European Drone Defence" та "Eastern Flank Watch", які враховуватимуть досвід України у відбитті російських атак. Ці програми мають стартувати у 2026 році, а повноцінна система дронів по всьому континенту – заробити до 2027 року.

