Мерц дал жесткий урок полякам из-за скандала с Украиной: какое требование озвучил

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддержка Украины остается одним из главных приоритетов для европейских государств, поскольку речь идет не только о безопасности отдельной страны, но и о защите свободы, демократии и стабильности по всему континенту. Соответствующее заявление он сделал на Конференции по восстановлению Украины, которая состоялась 25 июня в польском Гданьске.

Фото: из открытых источников

В своем выступлении глава германского правительства провел историческую параллель между послевоенным примирением Германии и Польши и будущим Украины после завершения войны. По его убеждению, даже самые трагические страницы истории не являются препятствием для построения доверительных отношений между народами.

Мерц напомнил, что именно Гданьск стал местом, с которого начались события, повлекшие Вторую мировую войну. Он также обратил внимание на 35-летие Договора о добрососедстве между Германией и Польшей, назвав его символом успешного примирения и сотрудничества.

"Поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, совершенных Германией во время Второй мировой войны, мир, добрососедство и дружба возможны", — подчеркнул канцлер.

Он выразил благодарность польскому обществу за готовность оставить исторические конфликты в прошлом и подчеркнул, что именно единство европейских государств сегодня является основой противодействия современным вызовам.

Отдельное внимание Мерц уделил войне России против Украины. По его словам, помощь Киеву стратегически важна для всего европейского пространства, ведь от результата этой борьбы зависит будущее демократических ценностей в Европе.

"Мы стоим вместе не только для того, чтобы защищать безопасность или благополучие в Европе. Мы стоим вместе, чтобы защищать свободу. Именно поэтому мы поддерживаем Украину", – заявил глава правительства Германии.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские военные уже в ближайшее время могут добиться существенных успехов на фронте и вернуть под контроль больше территорий, чем российская армия смогла захватить с начала 2026 года. Такой прогноз озвучил министр энергетики Украины Денис Шмигаль во время проходящей в польском Гданьске Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026).