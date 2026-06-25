Мерц дав жорсткий урок полякам через скандал з Україною: яку вимогу озвучив

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримка України залишається одним із головних пріоритетів для європейських держав, оскільки йдеться не лише про безпеку окремої країни, а й про захист свободи, демократії та стабільності на всьому континенті. Відповідну заяву він зробив під час Конференції з відновлення України, яка відбулася 25 червня у польському Гданську.

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У своєму виступі глава німецького уряду провів історичну паралель між післявоєнним примиренням Німеччини та Польщі й майбутнім України після завершення війни. На його переконання, навіть найтрагічніші сторінки історії не є перешкодою для побудови довірливих відносин між народами.

Мерц нагадав, що саме Гданськ став місцем, із якого розпочалися події, що призвели до Другої світової війни. Він також звернув увагу на 35-річчя Договору про добросусідство між Німеччиною та Польщею, назвавши його символом успішного примирення та співпраці.

"Поляки та німці довели, що навіть після жахливих злочинів, скоєних Німеччиною під час Другої світової війни, мир, добросусідство і дружба можливі", — наголосив канцлер.

Він висловив вдячність польському суспільству за готовність залишити історичні конфлікти в минулому та підкреслив, що саме єдність європейських держав сьогодні є основою протидії сучасним викликам.

Окрему увагу Мерц приділив війні Росії проти України. За його словами, допомога Києву є стратегічно важливою для всього європейського простору, адже від результату цієї боротьби залежить майбутнє демократичних цінностей у Європі.

"Ми стоїмо разом не тільки для того, щоб захищати безпеку чи добробут у Європі. Ми стоїмо разом, щоб захищати свободу. Саме тому ми підтримуємо Україну", — заявив глава уряду Німеччини.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські військові вже найближчим часом можуть досягти суттєвих успіхів на фронті та повернути під контроль більше територій, ніж російська армія змогла захопити від початку 2026 року. Такий прогноз озвучив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026), що проходить у польському Гданську.