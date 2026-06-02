Мерц разгромил Мадяра из-за претензий к Украине: какое требование озвучено

Поддержка Украины и продвижение переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз остаются среди ключевых задач европейского сообщества. Такую позицию озвучил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Берлине.

По словам немецкого политика, отдельные двусторонние споры между Киевом и Будапештом не должны препятствовать поддержке Украины со стороны ЕС и ее евроинтеграционного развития. Мерц признал, что венгерская сторона стремится урегулировать вопросы, связанные с правами венгерского меньшинства в Украине, однако подчеркнул, что эти темы не должны блокировать стратегические решения на уровне всего Европейского Союза.

"Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет решить двусторонние вопросы, например права венгерского меньшинства в Украине. Но это не должно вредить европейской поддержке Украины и мешать достижению цели — формально открыть переговоры о вступлении с Украиной уже с первой главы", — заявил канцлер.

Он также сообщил, что вопросы европейской интеграции Украины и позиция Венгрии стали одной из главных тем во время его переговоров с Мадяром. По убеждению Мерца, в нынешних условиях особенно важно сохранять единство европейских государств, поскольку ситуация с безопасностью на континенте остается сложной из-за агрессивной политики России.

"Мы находимся в то время, когда свобода и единство Европы снова оказались под угрозой. Угроза со стороны России и ее война против Украины фундаментально ставят нас всех перед вызовом. Важно, чтобы мы здесь тесно сплотились", — подчеркнул он.

Канцлер добавил, что четкая поддержка европейских ценностей Венгрии будет способствовать укреплению стабильности, свободы и мира в Европе. В то же время, ранее Петер Мадяр заявлял, что Будапешт готов поддержать открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС только после урегулирования вопроса венгерской общины на Закарпатье.

