Мерц розгромив Мадяра через претензії до України: яку вимогу озвучено

Підтримка України та просування переговорного процесу щодо її вступу до Європейського Союзу залишаються серед ключових завдань європейської спільноти. Таку позицію озвучив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні.

За словами німецького політика, окремі двосторонні суперечки між Києвом і Будапештом не повинні ставати перешкодою для підтримки України з боку ЄС та її євроінтеграційного поступу. Мерц визнав, що угорська сторона прагне врегулювати питання, пов’язані з правами угорської меншини в Україні, однак наголосив, що ці теми не мають блокувати стратегічні рішення на рівні всього Європейського Союзу.

"Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче вирішити двосторонні питання, як-от права угорської меншини в Україні. Але це не повинно шкодити європейській підтримці України та заважати досягненню мети — формально відкрити переговори про вступ з Україною вже з першого розділу", – заявив канцлер.

Він також повідомив, що питання європейської інтеграції України та позиція Угорщини стали одними з головних тем під час його переговорів із Мадяром. На переконання Мерца, в нинішніх умовах особливо важливо зберігати єдність європейських держав, оскільки безпекова ситуація на континенті залишається складною через агресивну політику Росії.

"Ми перебуваємо в час, коли свобода і єдність Європи знову опинилися під загрозою. Загроза з боку Росії та її війна проти України фундаментально ставлять нас усіх перед викликом. Важливо, щоб ми тут тісно згуртувалися", – наголосив він.

Канцлер додав, що чітка підтримка європейських цінностей з боку Угорщини сприятиме зміцненню стабільності, свободи та миру в Європі. Водночас раніше Петер Мадяр заявляв, що Будапешт готовий підтримати відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС лише після врегулювання питання угорської громади на Закарпатті.

