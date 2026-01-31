Мерц высказался об идее миротворцев ЕС в Украине: что смущает канцлера Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц скептически отнесся к идее создания общей европейской миротворческой армии для Украины после войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По его мнению, Евросоюз должен сосредоточиться на более неотложных и практических задачах. Об этом сообщает Politico.

В ходе неформального саммита в Загребе Мерц в целом положительно оценил предложения главы Европейской народной партии Манфреда Вебера по усилению роли ЕС. Однако канцлер подверг сомнению целесообразность масштабных институциональных реформ в нынешних условиях.

В последнее время Вебер активно продвигает идею стратегического переформатирования Евросоюза. Среди его инициатив возможность размещение европейских военных контингентов в Украине под общим флагом ЕС, а также создание единой руководящей должности путем объединения функций председателя Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Впрочем, канцлер Германии подчеркнул, что сейчас Европа должна сосредоточиться на первоочередных вызовах.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые мы должны сделать сейчас", — заявил Мерц.

По его словам, изменения в европейские договоры в 27 государствах-членах чрезвычайно сложный и длительный процесс.

В то же время канцлер не исключил участия Германии в международных миротворческих миссиях, отметив, что конкретные решения и обязательства по этому вопросу еще не приняты.

Берлин уже играет активную роль в обеспечении безопасности восточного фланга НАТО. В частности, Германия разместила около 5 тысяч военнослужащих в Литве и участвует в воздушном патрулировании стран Восточной Европы.

В ответ Манфред Вебер заявил, что между европейскими лидерами идет диалог, а предложенные идеи остаются предметом дальнейших дискуссий.

