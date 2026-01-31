Мерц висловився про ідею миротворців ЄС в Україні: що бентежить канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скептично поставився до ідеї створення спільної європейської миротворчої армії для України після завершення війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

На його думку, Євросоюз має зосередитися на більш нагальних і практичних завданнях. Про це повідомляє Politico.

Під час неформального саміту в Загребі Мерц загалом позитивно оцінив пропозиції голови Європейської народної партії Манфреда Вебера щодо посилення ролі ЄС. Однак, канцлер поставив під сумнів доцільність масштабних інституційних реформ у нинішніх умовах.

Останнім часом Вебер активно просуває ідею стратегічного переформатування Євросоюзу. Серед його ініціатив — можливе розміщення європейських військових контингентів в Україні під спільним прапором ЄС, а також створення єдиної керівної посади шляхом об’єднання функцій голови Європейської ради та президента Європейської комісії.

Втім, канцлер Німеччини наголосив, що нині Європа має зосередитися на першочергових викликах.

"Ми повинні зосередитися на завданнях, які ми маємо зробити зараз", — заявив Мерц.

За його словами, зміни до європейських договорів у 27 державах-членах є надзвичайно складним і тривалим процесом.

Водночас канцлер не виключив участі Німеччини в міжнародних миротворчих місіях, зауваживши, що конкретні рішення та зобов’язання з цього питання ще не ухвалені.

Берлін уже відіграє активну роль у забезпеченні безпеки східного флангу НАТО. Зокрема, Німеччина розмістила близько 5 тисяч військовослужбовців у Литві та бере участь у повітряному патрулюванні над країнами Східної Європи.

У відповідь Манфред Вебер заявив, що між європейськими лідерами триває діалог, а запропоновані ідеї залишаються предметом подальших дискусій.

