logo

BTC/USD

54998.99

ETH/USD

4084.95

LTC/USD

196.30

USD/UAH

27.36

EUR/UAH

30.67

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Угроза со стороны РФ: как Меркель посоветовала ЕС реагировать на российскую агрессию
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза со стороны РФ: как Меркель посоветовала ЕС реагировать на российскую агрессию

Санкции против России должны быть введены в случае, если ситуация на востоке Украины или на белорусско-польской границе обострится

сегодня, 09:55
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

25 ноября в Берлине состоялась совместная пресс-конференция канцлера Германии Ангелы Меркель и ее польского коллеги Матеуша Моравецкого. На мероприятии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен быть готов ввести дополнительные санкции против России. Об этом сообщает Reuters.

Угроза со стороны РФ: как Меркель посоветовала ЕС реагировать на российскую агрессию

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разговаривают со СМИ после переговоров в Берлине - Reuters

Канцлер Германии заявила, что ЕС должен быть един в вопросах "вооружения" Беларусью мигрантов против Польши и развертывания Россией войск вблизи границы с Украиной.

"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену", — сказала Меркель, добавив, что разряжение ситуации всегда должно быть лучшим вариантом.

Позже она разговаривала по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В его Офисе сообщили, что они договорились о необходимости скоординированной реакции на "угрозы" со стороны России.

И Россия, и Украина на этой неделе провели военные учения после недель роста напряженности между Киевом и Москвой, тогда как тысячи мигрантов с Ближнего Востока и других горячих точек застряли на восточной границе Европейского Союза в кризисе, который, по словам блока, спровоцировали белорусы.

Польша направила на границу военных и полицию, чтобы не допустить пересечения групп мигрантов из Белоруссии. Моравецкий сказал, что тем самым Польша защищает ЕС и Германию от "большой волны" мигрантов и отметил, что блок должен рассмотреть дополнительные санкции против Минска.

Хотя Меркель отметила, что, по ее мнению, Польша делает все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации на границе, однако выразила обеспокоенность сложными условиями, с которыми сталкиваются мигранты с обеих сторон, заявив, что Германия хочет видеть "гуманные" условия для мигрантов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис, происходящий на границе между Евросоюзом и Беларусью.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russian-aggression-against-ukraine-should-lead-eu-sanctions-merkel-2021-11-25/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!