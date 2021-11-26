Угроза со стороны РФ: как Меркель посоветовала ЕС реагировать на российскую агрессию

25 ноября в Берлине состоялась совместная пресс-конференция канцлера Германии Ангелы Меркель и ее польского коллеги Матеуша Моравецкого. На мероприятии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен быть готов ввести дополнительные санкции против России. Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разговаривают со СМИ после переговоров в Берлине - Reuters

Канцлер Германии заявила, что ЕС должен быть един в вопросах "вооружения" Беларусью мигрантов против Польши и развертывания Россией войск вблизи границы с Украиной.

"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену", — сказала Меркель, добавив, что разряжение ситуации всегда должно быть лучшим вариантом.

Позже она разговаривала по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В его Офисе сообщили, что они договорились о необходимости скоординированной реакции на "угрозы" со стороны России.

И Россия, и Украина на этой неделе провели военные учения после недель роста напряженности между Киевом и Москвой, тогда как тысячи мигрантов с Ближнего Востока и других горячих точек застряли на восточной границе Европейского Союза в кризисе, который, по словам блока, спровоцировали белорусы.

Польша направила на границу военных и полицию, чтобы не допустить пересечения групп мигрантов из Белоруссии. Моравецкий сказал, что тем самым Польша защищает ЕС и Германию от "большой волны" мигрантов и отметил, что блок должен рассмотреть дополнительные санкции против Минска.

Хотя Меркель отметила, что, по ее мнению, Польша делает все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации на границе, однако выразила обеспокоенность сложными условиями, с которыми сталкиваются мигранты с обеих сторон, заявив, что Германия хочет видеть "гуманные" условия для мигрантов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис, происходящий на границе между Евросоюзом и Беларусью.





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