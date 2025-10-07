Меркель выдвинули серьезное обвинение из-за Украины и Путина: громкое заявление

Депутаты Сейма Литвы обвинили бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель в поддержке российского диктатора Владимира Путина. По их словам, ее заявление о том, что Балтийские страны и Польша способствовали разрыву отношений между Европой и Россией на руку Кремлю. В то же время парламентарии подчеркнули, что позиция Меркель не отражает официальной позиции Германии в этом вопросе, сообщает литовское издание LRT.

Глава Комитета по иностранным делам Сейма, социал-демократ Ремигиюс Мотузас, подчеркнул, что высказывания эксканцлера не следует воспринимать как официальную позицию Германии. Его заместитель, консерватор Жигимантас Павильонис, заявил, что Меркель фактически потакает Путину.

"Меркель олицетворяет давнюю политику уступок Путину, благодаря которой российские войска оказались в Грузии и Украине. Если бы эта линия сохранялась, есть риск, что танки России уже стояли бы где-то по дороге в Берлин и даже на нашей земле", — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что сейчас руководителем Германии является Фридрих Мерц – известный оппонент Меркель. По его словам, напряженность в отношениях между Европой и Москвой существовала задолго до 2021 года.

"Крым был аннексирован в 2014 году, и уже с 2015 года, вплоть до начала войны в Украине в 2022-м, отношения с Россией были очень напряженными. Минские соглашения так и не были реализованы — это Россия нарушила их и отказалась соглашаться со многими пунктами", — пояснил парламентарий.

Ремигиус Мотузас также отметил, что долгое время позиции стран Западной и Восточной Европы в отношении России отличались. Некоторые страны ЕС, вероятно, все еще надеялись на изменение поведения России и не предполагали полномасштабного вторжения в Украину.

