Депутати Сейму Литви звинуватили колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель у підтримці російського диктатора Володимира Путіна. За їхніми словами, її заява про те, що Балтійські країни та Польща сприяли розриву відносин між Європою та Росією, на руку Кремлю. Водночас парламентарі наголосили, що позиція Меркель не відображає офіційну позицію Німеччини у цьому питанні, повідомляє литовське видання LRT.

Фото: з відкритих джерел

Голова Комітету з закордонних справ Сейму, соціал-демократ Ремігіюс Мотузас, підкреслив, що висловлювання ексканцлерки не варто сприймати як офіційну позицію Німеччини. Його заступник, консерватор Жигімантас Павільоніс, заявив, що Меркель фактично потурає Путіну.

"Меркель уособлює давню політику поступок Путіну, завдяки якій російські війська опинилися в Грузії та Україні. Якби ця лінія зберігалася, є ризик, що танки Росії вже б стояли десь по дорозі до Берліна і навіть на нашій землі", — наголосив депутат.

Він також відзначив, що зараз керівником Німеччини є Фрідріх Мерц — відомий опонент Меркель. За його словами, напруженість у відносинах між Європою та Москвою існувала задовго до 2021 року.

"Крим був анексований у 2014 році, і вже з 2015 року, аж до початку війни в Україні 2022-го, відносини з Росією були дуже напруженими. Мінські угоди так і не були реалізовані — це Росія порушила їх і відмовилася погоджуватися з багатьма пунктами", — пояснив парламентар.

Ремігіюс Мотузас також зауважив, що тривалий час позиції країн Західної та Східної Європи щодо Росії відрізнялися. Деякі країни ЄС, ймовірно, все ще сподівалися на зміну поведінки Росії і не передбачали повномасштабного вторгнення в Україну.

