Меры безопасности более жесткие, чем для Папы Римского. Как Венгрия готовится к визиту Си

Венгерская служба безопасности начала подготовку ряда строгих мер безопасности перед ожидаемым прибытием китайской делегации в Будапешт в начале мая. Эта информация стала известна изданию VSquare, специализирующегося на вопросах Центральной Европы.

Орбант и Си

Хотя официальное подтверждение визита еще не поступало, а информация о нем распространилась только через СМИ, однако все больше свидетельств указывают на то, что глава Китая Си Цзиньпин намерен посетить не только Париж, но и Будапешт в первые дни мая.

В частности, по информации издания, венгерский контртеррористический центр, отвечающий за защиту венгерских и иностранных чиновников, уже активно готовится к прибытию делегации высокого уровня, в состав которой должно входить около 400 человек из Китая, в Будапешт с 8 по 10 мая, сообщили венгерские источники, ознакомленные с подготовкой к визиту.

Венгерская сторона использует самый высокий уровень протокола безопасности, аналогичный тому, который применялся во время визита Папы Франциска в Венгрию в прошлом году.

Источники издания отмечают, что строгие меры безопасности приведут к ограничениям в Будапеште. Кроме того, ограничения на движение транспорта будут еще строже, чем во время визита Папы Римского.

К примеру, антитеррористическое агентство выражает намерение даже закрыть популярный среди туристов будапештский фуникулер на Замковую гору, проходящий рядом с офисами президента и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поскольку закрытие фуникулера запланировано на 9 мая, есть предположение, что именно в этот день Си Цзиньпин проведет встречи с Орбаном и венгерским президентом в их офисах.

Учитывая, что все это произойдет за месяц до местных и муниципальных выборов в Венгрии, а также выборов в Европейский парламент, предполагается, что визит и проблемы с транспортом в Будапеште станут объектом политических дискуссий предвыборного периода.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что китайский президент намерен посетить три страны Европы.