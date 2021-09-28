МИД Венгрии вызвал украинского посла: что происходит

В МИД Венгрии вызвала украинский посол в стране. Об этом сообщил на своей странице в Facebook венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Подписание контракта на поставку газа, фото Facebook

Министр обвинил Киев в нарушении суверенитета и интересов национальной безопасности. Причиной послужила реакция Украины на контракт о поставках российского газа, который подписали представители "Газпрома" и венгерской энергетической компании MVM.

"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и противоречащим интересам национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности", — сообщил Петер Сийярто.

Министр также добавил, что украинцы не имеют к этому никакого отношения. Также в МИД Венгрии назвали этот шаг недружелюбным, особенно после того количества помощи, которое получала Украина. Венгрия попросила Украину прекратить попытки вмешательства в ее суверенитет.

Ранее Венгрия подписала с российской компанией контракт на поставку газа в течении 15 лет по 4,5 млрд кубометров газа в год. Украина раскритиковала такое заключение, назвав его экономически необоснованным.

Ранее портал "Коментарии" анализировал, стоит ли ожидать потепления отношений между Венгрией и Украиной. Политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли не считает, что можно ожидать каких-либо существенных прорывов в двусторонних отношениях по итогу визита главы венгерского МИДа в Киев. Политический эксперт Сергей Таран акцентирует, что натянутые отношения Украины и Венгрии – не что-то уникальное в венгерской политике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!