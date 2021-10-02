Михаила Саакашвили задержали в Грузии, - СМИ

Бывшего грузинского президента, экс-губернатор Одесской области Михаила Саакашвили, который в последнее время проживал в Украине, задержали на территории Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает грузинское издание Rustavi.

Михаил Саакашвили - фото из открытых источников





"Михаила Саакашвили арестовали и перевели в колонию. Наши правоохранители провели задержание Саакашвили на высшем уровне", — пояснил чиновник.

В издании добавили, что за Саакашвили следили, как только он покинул территорию Украины и направился в Грузию.





"Были приняты необходимые меры, выбраны следующие дату и время, чтобы не было проблем при задержании", — говорится в сообщении.





По словам премьер-министра, в операции принимали участие министр внутренних дел Грузии и Служба государственной безопасности. Сегодня утром Саакашвили сказал, что уже прилетел в Батуми.





"Это мой Батуми. Мы все должны пойти на выборы 2-го, проголосовать за "Национальное движение", ни в коем случае, ни при Иванишвили, ни за Гахария, ни каких идиотских сателлитов если вам не нравится "Национальное движение", отдайте голос относительно честным небольшим партиям. Здесь должен был быть мой Батумский Американский технологический университет, уничтожили. Сегодня у нас была бы и вакцина, и COVID не было, и столько людей умерло бы. Я так скучал по этим местом. Сегодня сбылась моя мечта, и она окончательно осуществится, когда Грузия снова встанет на ноги ", — заявил Саакашвили.





Напомним, Михаил Саакашвили не покидал территорию Украины. Следовательно, он не может сейчас быть на территории Грузии. Такую позицию озвучил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет sputnik-georgia. Александр Дарахвелидзе ответственно заявил, что Михаил Саакашвили сегодня не может находиться на территории Грузии. При этом чиновник сослался на сотрудничество с украинскими правоохранителями. С украинской стороной был откровенный разговор на этот счет. Украинские правоохранители подтвердили, что границу Украины экс-президент Грузии не пересекал. В распоряжении грузинского телевизионного канала "Имеди" появилась информация, что последние несколько дней Саакашвили перемещался территорией Украины, но не для того, чтобы ее покинуть. Он поехал в Трускавец на расширенную встречу членов партии "Слуга народа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!