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Миллиарды евро: стала известна сумма, которую может получить Украина при вступлении в ЕС

По информации "FT", Украина получит право на 186 млрд евро помощи при вступлении в ЕС

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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После вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет. Об сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Миллиарды евро: стала известна сумма, которую может получить Украина при вступлении в ЕС

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Как стало известно журналистам издания, расчеты генерального секретариата совета, органа, представляющего правительства 27 государств-членов блока, свидетельствуют, что с появлением девяти новых членов бюджет ЕС увеличится на 21% до 1,47 трлн евро.


Согласно действующим правила ЕС, Украина получит право на получение 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС (САР) в течение семи лет.

Украина также будет иметь право на получение 61 млрд евро из фондов объединения ЕС, которые используются на улучшение инфраструктуры в самых бедных странах-членах ЕС. По оценкам Financial Times, с девятью новыми государствами-членами Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта утратят права на такое финансирование.

Влияние Украины на режим сельскохозяйственных субсидий ЕС будет самым большим. Украина станет крупнейшим получателем помощи от блока на 41,1 млн га используемых сельскохозяйственных площадей, оттеснив Францию на второе место. Это означает, что выплаты существующим получателям снизятся на 20% на гектар сельскохозяйственной земли.

Финансовая стоимость вступления всех девяти членов (Украина, Молдова, Грузия и шесть государств Западных Балкан) в бюджете составит 257 млрд евро. Побочные эффекты для действующих стран-членов ЕС будут включать сокращение субсидий фермерам примерно на 20%.

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Источник: https://www.ft.com/content/a8834254-b8f9-4385-b043-04c2a7cd54c8
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Обсуждения

ККК

сегодня, 10:06

Дурень думкой багатие! Если бы у бабушки был хуй, то она была бы дедушкой! Нахер мы кому нужны?!Голодранцы и нищеброды! Турция 50 лет в ес попасть не может и они не чета украине!


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