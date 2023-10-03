Ослабевает ли европейская поддержка Украины - как реагировать на происходящее

В Украине, по словам президента Владимира Зеленского, состоялся "евросоюзовский" день, а именно – выездное заседание Совета по иностранным делам ЕС (впервые за границами Евросоюза). Ранее это событие историческим назвал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, обещавший поддержку нашей стране, несмотря на то, будет ли оказывает ее США. По словам Зеленского, на встрече речь шла о полноправном присоединении Украины к ЕС, о санкциях и попытках России их обойти, о важности обезопасить Черное море, о зерновом экспорте и продовольственной стабильности в мире. Что можно сказать по итогам этой встречи, которую проигнорировала Польша, как ранее и Форум оборонных индустрий, прошедший в выходные в Киеве? Что происходит с европейской поддержкой Украины в последнее время? Как улучшить ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выездное заседание Совета по иностранным делам ЕС. Фото - сайт Офиса президента Украины

Уже в конце года мы можем начать переговоры о вступлении в ЕС

По мнению политического консультанта Сергея Быкова, выездное заседание Совета иностранных дел ЕС в Киеве стало важным сигналом поддержки Украины со стороны Евросоюза.

"Это была первая встреча за пределами ЕС, подчеркивающая важность Украины для безопасности и стабильности Европы", – отмечает он.

По итогам встречи министры иностранных дел ЕС подтвердили свою поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, подчеркивает Сергей Быков. Они также обсудили вопросы усиления предоставления Украине финансовой, гуманитарной и военной помощи.

"Относительно полноправного членства Украины в ЕС – министры иностранных дел Евросоюза отметили успехи наши на пути евроинтеграции. Они видят результат нашей работы в области борьбы с коррупцией и независимого судопроизводства. Если Украина будет выдерживать столь высокий темп реформ, то уже в конце года мы сможем начать переговоры о вступлении в ЕС", – констатирует эксперт.

Ситуация в Европе меняется

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что одной из ключевых тем встречи было приближение Украины к переговорам о полноценном вступлении в ЕС.

Венгрия как блокировала, так и блокирует вопросы выделения тех или иных общеевропейских средств для Украины. Мотивируя это то требованиями исключить свой OTP Bank из списка международного спонсора войны (на что Украина уже пошла ), то другими "хотелками" Ситуация в Европе меняется. Спадает волна того шока, который был в 2022-м из-за широкомасштабной российской агрессии против Украины. Тогда практически все европейские государства без раздумий, консолидировались вокруг Украины. Сейчас происходят негативные для нас перемены даже в наших странах-соседках, находящихся довольно близко от театра боевых действий". "От этого много зависит. И в плане безопасностных моментов, и в смысле стратегии, – отмечает политолог. – Как мне кажется, имела место попытка консолидации поддержки вступления Украины в ЕС. К сожалению, на мероприятии не было представителя МИД Венгрии (отправили чиновника более низкого уровня), то же самое касается Польши. Проблемы с паспортом возникли у министра иностранных дел Швеции… В контексте Польши – избирательная кампания продолжает играть свою роль. Отсюда все неприятные для нас в последнее время перипетии

И, если Венгрия, продолжает Алексей Якубин, была плюс-минус всегда нам не особо друг, то с той же Польшей — ситуация совсем иная. А после недавних парламентских выборов мы получим проблемы еще и со Словакией.

"Происходящее подтверждает старое-доброе правило – нужно ковать железо, пока горячо. Украине следует сейчас максимально продавливать вопросы, связанные с началом переговоров о членстве в ЕС. Расчет на то, что модель поддержки будет сохраняться длительное время, не сработал. Поддержка ослабевает. По ряду причин — от общей усталости от войны, и из-за тех или иных внутриполитических перемен в европейских странах (в том числе путем выборов). Впереди – выборы в Европарламент. Внутри ЕС начинают доминировать конъюнктурные вопросы. И, используя российско-украинскую войну, ряд европейских стран пытается протолкнуть свои интересы. Выторговывать те или иные преференции. Это мы видим по Венгрии, по Польше. Теперь к ним, возможно, присоединится Словакия. Так получается, что они думают, в первую очередь, о себе, а не об общем фронте противостояния России. Понемногу этот эгоистический интерес доминирует", – констатирует эксперт.

По его мнению, Украина должна думать о переводе поддержки со стороны каждой страны — в конкретные договора. Чтобы, как бы там не сменялись правительства, мы сохраняли институциональную базу взаимодействия и поддержки.

"Важным фактором здесь станет открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС. Максимально быстрая процедура нашего принятия в ЕС. Те разговоры, что идут сейчас (о 2030 годе и так далее) — это очень длительная перспектива. На фоне избирательной кампании в США фокус в поддержке Украины смещается на Европу. Но там также происходит изменение электорального ландшафта. И нам важно успеть сделать по-максимуму, пока мы сохраняем большинство, ратующее за такую поддержку", – считает Алексей Якубин.

Украине важно показать реальные реформы и борьбу с коррупцией

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что украинская дипломатия продолжает направлять все усилия, чтобы сохранить тот уровень финансовой, военной, материальной помощи, которую нам представляют США и ЕС. При этом пытаясь расширить такие возможности. Но делать это становится всё сложнее.

Но тут необходима политическая воля — как руководства Украины, так и руководства стран-партнеров. Что просматривается далеко не всегда, – отмечает эксперт. – К тому же, украинская дипломатия сейчас, похоже, в таком состоянии, что вынуждена использовать такой последний довод как шантаж". "Встреча глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС в Киеве должна была простимулировать наших партнеров в данном направлении. Как и ранее прошедший оружейный форум

Это можно понять, считает Николай Мельник. Ведь именно мы физически несем на себе вся тяжесть войны с РФ. Разрушаются наши города и предприятия, гибнут наши люди. В то время как угроза — глобального характера. И мы тут просто стали поле боя.

"Однако европейцы не хотят понимать эту проблематику. И то и дело обращают внимание на коррупцию, которая у нас, действительно есть. Но это не столь ужасающая проблема как война. Потому наша дипломатия и делает всё, чтобы преодолеть тезис о якобы тотальной коррупционности украинской власти – и вывести как первоочередной тезис о необходимости максимально поддерживать нас в борьбе с РФ. И нам нужны тут не пафосные заявления в стиле "исторического евросоюзовского дня в Украине". Это точно не приблизит нас ни к победе, ни к членству в ЕС. Важнее дела. Увеличение помощи Украине и санкций против РФ. Предпосылок к чему, к сожалению, пока не видно", – заключает эксперт.

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