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Министр экономики Германии говорит, что план Путина провалился

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека план президента России по уничтожению экономики европейских стран потерпел крушение.

сегодня, 17:26
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Автор:

Slava Kot

Министр экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции в понедельник рассказал, что расчеты российского диктатора Владимира Путина провалились. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание CNN .

Министр экономики Германии говорит, что план Путина провалился

Министр экономики Германии Роберт Хабэк. Фото из открытых источников

По мнению немецкого политика президент России хотел дестабилизировать ситуацию в Европе и уничтожить промышленность отдельных стран ЕС, прежде всего Германии, которая имеет одну из самых мощных экономик на континенте.

"Это был план Путина — повлечь за собой крах немецкой промышленности, но его план провалился", — сказал Хабек на энергетической конференции в Берлине.

Хабек надеется, что его страна сможет выйти из энергетического кризиса к 2024 году. Министр экономики Германии считает, что это возможно благодаря строительству инфраструктуры для импорта газа. Роберт Хабек считает, что такие действия приведут к "безопасной и стабильной работе, а поставки газа будут по умеренным ценам".

Как сообщают немецкие регуляторы газовой сети, из-за теплой зимы в стране запасы газа держатся на уровне 90%. Несмотря на то, что дефицит газа маловероятен, немецкий министр считает, что ситуация может ухудшиться в любой момент.

"Если температура падает ниже нуля градусов по Цельсию, Германия потребляет около одного процента своего газа в хранилищах в день", – предупредил Хабек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер хочет возобновить поставки газа из России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько процентов европейцев согласны покупать российский газ по окончании войны.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-16-23/index.html
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