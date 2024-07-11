Мирная миссия Орбана: ЕС готовит совместный ответ

Лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на вольную дипломатию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаясь провести красную черту под его неоднозначным визитом к российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Орбан и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе обсуждения, вчера в кулуарах саммита лидеров стран НАТО в Вашингтоне неформальные группы лидеров ЕС обсуждали идеи, включая совместное письмо Виктора Орбану, в котором они ясно выражали свое возмущение и требовали прекратить его несанкционированные внешнеполитические вылазки.

"Хватит. Сейчас много раздражения и обсуждений того, как ответить", — сказал один из собеседников.

Второй собеседник сказал, что еще одно предложение — это созвать специальную встречу министров по делам ЕС, посвященную исключительно рассмотрению проступков Венгрии.

Большинство также поддержало юридическую оценку, согласно которой Орбан "поставил под угрозу" совместные цели ЕС и нарушил правила внешнеполитической "солидарности".

Читайте также на портале "Комментарии" — во время саммита НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Два лидера обсуждали "мирную миссию" главы венгерского правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в X-аккаунте Орбана.

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