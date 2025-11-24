Мирный план Трампа: Будапешт обратился с новым призывом к Европе

"Мирный план" администрации США является важной возможностью положить конец войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Министр заявил, что каждый европейский политик "обязан полностью и безоговорочно поддержать этот план", отмечает издание.

Такое заявление топ-дипломата Венгрии появилось на фоне того, что европейские союзники выступили против ключевых пунктов плана Трампа, отметив, что в нем слишком много уступок Украины для России. В частности, это касается территориальных уступок, ограничений вооруженных сил Украины и будущей безопасности страны.

Стоит отметить, ранее одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать ультимативный "мирный план" Дональда Трампа для Украины. В противном случае премьер угрожает заблокировать всю европейскую помощь для Киева.

В частности, Орбан 22 ноября направил провокационное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Издание получило копию этого документа.

Виктор Орбан требует от ЕС согласиться на поддержку всех условий США, ультимативно изложенных Украине в так называемом "мирном плане" на 28 пунктов. Этот план предусматривает отказ Украины от своей территории и сокращение ее вооруженных сил, а США получит 50% прибыли от реконструкции страны.

США и Украина заявили о разработке "обновлённого и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали своё обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни. При этом Reuters пишет о том, что участники переговоров не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо закрыть, включая вопрос о том, как гарантировать безопасность Киева от угрозы со стороны России.




