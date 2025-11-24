Мирний план Трампа: Будапешт звернувся з новим закликом до Європи

"Мирний план" адміністрації США є важливою нагодою покласти край війні в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петро Сіярто.

Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

Міністр заявив, що кожен європейський політик "зобов'язаний повністю та беззастережно підтримати цей план", зазначає видання.

Така заява топ-дипломата Угорщини з'явилася на тлі того, що європейські союзники виступили проти ключових пунктів плану Трампа, зазначивши, що в ньому надто багато поступок України для Росії. Зокрема це стосується територіальних поступок, обмежень збройних сил України та майбутньої безпеки країни.

Варто зазначити, що раніше одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Європейського Союзу підтримати ультимативний "мирний план" Дональда Трампа для України. Інакше прем'єр погрожує заблокувати всю європейську допомогу для Києва.

Зокрема, Орбан 22 листопада надіслав провокаційний лист до президента Європейської комісії Урсуле фон дер Ляєн. Видання отримало копію цього документа.

Віктор Орбан вимагає від ЄС погодитись на підтримку всіх умов США, ультимативно викладених Україні у так званому "мирному плані" на 28 пунктів. Цей план передбачає відмову України від своєї території та скорочення її збройних сил, а США отримає 50% прибутку від реконструкції країни.

США та Україна заявили про розробку "оновленої та доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями. При цьому Reuters пише про те, що учасники переговорів не надали подробиць про безліч питань, які необхідно закрити, включаючи питання як гарантувати безпеку Києва від загрози з боку Росії.




