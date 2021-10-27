Мобилизация врачей в Латвии: какая причина и как будут наказываться за неявку

Со 2 ноября в Латвии хотят ввести мобилизацию врачей и медиков. Пока что Министерство здравоохранения готовит представление правительству для принятия соответствующего решения. Мобилизацию должны объявить из-за вспышки коронавирусной болезни. Об этом пишет издание Leta.

В Европе ситуация с коронавирусом также усугубляется, фото из открытых источников

По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи Дита Хейберга, закона о мобилизации нет. Министр здравоохранения Даниэльс Павлуц планирует подать правительству указ о частичной или местной мобилизации работников медицины во время чрезвычайной ситуации.

Министерство здравоохранения будет иметь право координировать мобилизацию и выдавать повестки. Будут определены специальности медперсонала, охваченные мобилизацией. В указе также будет определен порядок выделения и использования средств, необходимых для мобилизации.

На пресс-конференции после заседания правительства Павлуц сообщил, что мобилизационное положение предполагает оплату труда за мобилизацию врачей. Павлуц объяснил, что возможны два варианта – либо заведение, из которого мобилизуют врача, оплачивает ему заработную плату, либо вознаграждение выплачивается непосредственно мобилизованному врачу из бюджета.

Хайберг объясняет, что будет создан конкретный координационный механизм или штаб, координирующий мобилизацию. В штаб включат должностных лиц из Министерства здравоохранения, клинической университетской больницы, Минобороны и Минюста. Ответственным за составление запросов и выдачу повесток будет штаб.

Планируется, что Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиня и семь областных больниц будут обеспечивать обучение людей работе в палатах с больными Covid-19 или в других палатах.

Повестки получат как работники частных медицинских учреждений, так и медработники, работающие за пределами отрасли.

За неявку будет предусмотрена уголовная ответственность. На заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что, по его мнению, необходимо начать обращаться к врачам, которых будут мобилизовать, чтобы они были готовы к переменам. Каринш также отметил, что есть вероятность того, что в результате мобилизации могут ограничить работу различных медицинских учреждений.

Как сообщал портал "Комментарии", глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко озвучил нелестный прогноз по поводу коронавируса, однако, по словам министра, "мы можем вернуться к нормальной жизни".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!