Молдова хочет обойти Украину: когда страна может присоединиться к ЕС

Довольно часто Украину и Молдову рассматривают, как двух равноценных кандидатов, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу. Но учитывая затянувшуюся войну в Украине и откладывание важных реформ Молдова может раньше Украины стать полноправным членом ЕС. Президент Молдовы Мая Санду считает, что ее страна может вступить в Европейский Союз уже в 2028 году и начать процесс ратификации в парламентах. Как передает портал "Комментарии", об этом Санду заявила в интервью для NewsMaker.

Майя Санду. Фото: из открытых источников

В частности, в ходе беседы Санду попросили объяснить значение символов "UE 2028, которые партия власти PAS использует во время предвыборной кампании. Также ее попросили сказать, означает ли это — стремление вступить в ЕС в 2028 году.

"Это означает завершить переговоры (о вступлении — ред.) и начать процесс ратификации в парламентах всех стран (членов Евросоюза — ред.)", — ответила президент Молдовы.

Также Санду сослалась на слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кас. Ранее она прогнозировал, что Албания и Черногория могут вступить в ЕС до 2028 года.

"Это означает, что Молдова завершает всю повестку дня по переговорам до 2028 года и начинается официальный процесс, когда подписываются документы", — сказала президент Молдовы.

При этом Санду признает, что перспектива вступления Молдовы в Европейский Союз в 2028 году еще неопределенная. Однако в случае, если переговоры удастся завершить в 2027 году, то, по ее словам, "это будет сложно, но возможно".

"Если мы закончим в 2027-м, то да, 2028-й — это год для того, чтобы ратифицировать все документы во всех странах", — акцентировала Санду.

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