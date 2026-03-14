Молдова срочно обратилась к ЕС после обстрела РФ: детали

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну объявил, что Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет молдавское издание "Newsmaker".

Загрязнения Днестра после обстрела РФ. Фото: из открытых источников

Александру Мунтяну пояснил, помощь ЕС необходима, чтобы усилить возможности государственных учреждений, которые занимаются мониторингом и ликвидацией последствий загрязнения.

"Мы просим европейских партнеров о поддержке для быстрой мобилизации команд специалистов и необходимого оборудования для работы на Днестре. Речь идет об оборудовании для улавливания, удержания и сбора нефтяных загрязнений из воды, а также о мобильных станциях для тестирования качества воды", – сказал глава правительства Молдовы.

Отмечается, что после ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел. Как сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, по предварительным данным, загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, что произошло в результате атаки страны-агрессора 7 марта.

Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова.

Министр охраны окружающей среды Молдовы Георге Хаждер сообщил, что некоторые населённые пункты на севере Молдовы могут остаться без воды.

По его словам, украинская сторона активно проводит работы на своем участке берега Днестра. К операции также присоединились специалисты из Румынии. Они устанавливают дополнительные фильтры для очистки воды.

Военнослужащие Национальной армии прибыли на север Молдовы, чтобы помочь справиться с экологической угрозой. Лагерь для управления ситуацией развернули в селе Курешница Сорокского района.

Чтобы предотвратить возможные риски, на участке реки Днестр Наславча–Дубоссары будет действовать запрет на вылов рыбы до 1 апреля.

