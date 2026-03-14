Молдова терміново звернулася до ЄС після обстрілу РФ: деталі

Прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтян оголосив, що Молдова звернулася за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише молдавське видання "Newsmaker".

Забруднення Дністра після обстрілу РФ. Фото: із відкритих джерел

Олександру Мунтяну пояснив, що допомога ЄС необхідна, щоб посилити можливості державних установ, які займаються моніторингом та ліквідацією наслідків забруднення.

"Ми просимо європейських партнерів про підтримку для швидкої мобілізації команд фахівців та необхідного обладнання для роботи на Дністрі. Йдеться про обладнання для уловлювання, утримання та збирання нафтових забруднень з води, а також про мобільні станції для тестування якості води", – сказав глава уряду Молдови.

Зазначається, що після ракетно-дронової атаки РФ по Україні в річці Дністер були виявлені плями технічних масел. Як повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, за попередніми даними, забруднення Дністра можливе пов'язане з витіканням ракетного палива в районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки країни-агресора 7 березня.

Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема, в районі села Наславча Республіки Молдова.

Міністр охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер повідомив, що деякі населені пункти на півночі Молдови можуть залишитись без води.

За його словами, українська сторона активно проводить роботи на своїй ділянці берега Дністра. До операції також приєдналися фахівці з Румунії. Вони встановлюють додаткові фільтри для очищення води.

Військовослужбовці Національної армії прибули на північ Молдови, щоб допомогти впоратися з екологічною загрозою. Табір для управління ситуацією розгорнули у селі Курешниця Сорокського району.

Щоб запобігти можливим ризикам, на ділянці річки Дністер Наславча-Дубосари діятиме заборона на вилов риби до 1 квітня.

