Моравецкий вспомнил о Гитлере и пристыдил Макрона за постоянные звонки Путину

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона, который несмотря на очевидные преступные приказы президента РФ Владимира Путина пытается с ним время от времени созваниваться и выйти на какой-то диалог. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные СМИ, цитируя слова Моравецкого с сегодняшнего обращения к лидерам стран ЕС.

Путин и Макрон. Фото: из открытых источников

Моравецкий дерзко спросил у Макрона, сколько тот вел переговоры с Путиным и, что ему удалось за это время добиться? Также премьер-министр Польши поинтересовался, удалось ли президенту Франции добиться того, чтобы Путин прекратил те преступления, которые сегодня он ведет против Украины?

Матеуш Моравецкий также высказал свое личное мнение о том, что с преступниками нет никакого смысла договариваться, с ними можно только беспощадно бороться.

Моравецкий провел параллель между Путиным и Гитлером, отметив, что в годы Второй мировой войны никто не собирался устраивать переговоры с Гитлером.

"Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?", – добавил польский премьер.

Отметим, президент Франции стал лидером в Европе по количеству звонков Путину с начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. По меньшей мере Эммануэль Макрон 8 раз созванивался с Путиным.

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