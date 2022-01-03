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Мошенники в Польше все чаще обманывают украинцев: названы самые популярные схемы обмана

Узнав конфиденциальную информацию, мошенникам удается получить доступ ко счетам

сегодня, 19:42
Автор:

Елизавета Черных
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Работа в Польше привлекает все больше украинцев. Так, в соседней стране сейчас проживает около полутора миллионов граждан Украины, которые могут стать жертвами аферистов. Мошенники начали проявлять активность в канун праздников, пишет UBR со ссылкой на компанию по международному трудоустройству Gremi Personal.

Мошенники в Польше все чаще обманывают украинцев: названы самые популярные схемы обмана

Мошенники в Польше все чаще обманывают украинцев - фото из открытых источников

Отмечается, что в третьем квартале прошлого года в Польше было зафиксировано 25 фактов незаконного завладения личными данными и мошенничества на сумму более 900 тысяч злотых. Такой показатель является наивысшим за последние 13 лет. 

Так, чаще всего украинцы могут стать жертвами нескольких самых распространенных схем, которые связаны в том числе с банковской деятельностью. Многие банки в Польши имеют русскоязычных консультантом, чем и пользуются злоумышленники. Они звонят заробитчанам якобы от имени финансовых учреждений и пытаются узнать остаток денег на счету, а также время, когда те в последний раз пользовались приложением или другие конфиденциальные данные. 

Отмечается, что часто аферистам известны ФИО пользователя, а во время звонка может высветиться номер банка, клиентом которого является потенциальная жертва. 

Узнав конфиденциальную информацию, мошенникам удается получить доступ ко счетам.

Кроме того, злоумышленники могут использовать и другие схемы, например перепись населения, которую в Польше проводили в 2021 году. Она была обязательна и для других граждан. Мошенники узнают "секретные" данные, а затем звонят опять-таки от имени финучреждения, чтобы получить доступ к средствам. 

Часто украинцев в Польше обманывают с помощью фиктивных объявлений о работе, где предлагают якобы достойную оплату труда без чрезмерных требований. Когда человек откликается на вакансию, ему нужно заполнить анкету, в которой указать не только ФИО, адрес и дату рождению, а еще и отправить скан ID-карты.

Ранее на портале "Комментарии" — в Польше поднимают зарплаты: почему украинских работодателей теперь ждут проблемы. 



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Источник: https://ubr.ua/ukraine-and-world/society/v-polshe-aktivizirovalis-moshenniki-kak-vymanivajut-u-zarobitchan-desjatki-tysjach-dollarov-4010869
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