Может исчезнуть, как страна: Науседа сделал настораживающее заявление об Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что страны-члены ЕС смогут найти понимание в вопросе дальнейшей финансовой поддержки Украины, о которой сейчас идут дискуссии. При этом блок должен помочь Украине не исчезнуть как государству. Ведь риски очень велики. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "LRT".

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

"Несмотря на все вызовы на Ближнем Востоке, мы должны искать не только военную помощь, но и помочь Украине не развалиться как экономике, не развалиться как государству, что невозможно без финансовых вливаний", — заявил президент Литвы.

По его словам, в настоящее время европейские лидеры не договорились о том, откуда должны быть взяты деньги для создания фонда поддержки Украины. Пока что дискуссии продолжаются, ведь в то время, как представители одних стран считают, что финансы для Украины нужно брать за счет сокращения средств по другим направлениям, представители других государств блока настаивают на том, что каждая страна ЕС должна найти свои собственные источники для предоставления помощи.

При этом литовский лидер не сомневается, что Украина получит поддержку от европейских партнеров после завершения переговоров о финансовых ресурсах.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины тормозится как со стороны США, так и со стороны ЕС. Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом. Евросоюз поставил нам менее трети из обещанного миллиона снарядов. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоназначенный словацкий коллега Роберт Фицо публично призывают ЕС прекратить предоставлять Украине военную помощь. Кроме того, Венгрия блокирует выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины, а также не дает странам Евросоюза согласовать долгосрочное предоставление нашей стране 50 млрд евро. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли Украина может остаться без поддержки ведущих союзников? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



