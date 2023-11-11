Может ли коррупция в Украине поставить крест на переговорах о вступлении в ЕС: ответ посла

Несмотря на заявления о том, что Украина – одна из самых коррумпированных стран в мире, это не единственная страна в Европе, которая имеет проблемы с коррупцией. Главное на пути к членству в Европейском Союзе – не побороть до этого времени всю коррупцию, а продемонстрировать большие успехи в этом. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в эфире общенационального телемарафона озвучила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол отметила, что борьба с коррупцией – это процесс, который продолжается постоянно.

"У вас есть четыре функционирующих антикоррупционных института, есть реформированные суды, не все, но это процесс, который продолжается. У вас есть свободные средства массовой информации, сильное гражданское общество", — отметила Катарина Матернова.

По ее мнению, Украина не стоит на месте проделывает большую антикоррупционную работу, поэтому результаты обязательно будут.

Катарина Матернова убеждена, факты коррупции не станут препятствием в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

"Это было бы проблемой, если бы не было движения в положительном направлении. А оно есть", — констатировала дипломат.

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