Что станет главной проблемой на пути к членству Украины в ЕС: стоит ли опасаться Венгрии

Одной из топ-тем недели является решение Европейской Комиссии (ЕК) рекомендовать начать в декабре переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяет, что четыре рекомендации ЕК не повлияют на политическое решение, которое будет приниматься на саммите в декабре. Какие ожидания от евроинтеграционных перспектив Украины, которые уже обещает блокировать та же Венгрия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

Переговоры о вступлении в ЕС – это только начало сложного процесса

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что блокировка переговоров по вступлению Украины в ЕС со стороны Венгрии выглядит не слишком серьезной угрозой.

"Сама Венгрия сильно зависима от помощи с ЕС и финансирования со стороны Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Если ее позиция будет не конструктивной, и ее не поддержат основные доноры бюджета ЕС – Германия и Франция, Венгрия может только тормозить процесс, рискуя при этом остаться без субсидий от ЕС", – поясняет Виталий Шапран.

Он акцентирует, что переговоры о вступлении в ЕС – это только начало сложного процесса, но без этого шага приблизиться к вступлению невозможно.

"Есть повод радоваться прогрессу и готовиться к новым вызовам", – констатирует эксперт.

Проблема в том, что с экономической точки зрения, Украину в ЕС не ждут

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен – у Украины альтернативы движению в ЕС нет. Общее течение событий таково, поясняет он, что мы сделали свой цивилизационный выбор. И движение в Евросоюз для нас объективно.

те же венгерские требования о языке и образовании для национальных меньшинств это вопросы частные. Которые решаются путем достижения консенсуса. Самый главный и серьезный вопрос, цепляющий интересы огромного количества человек – экономический", – акцентирует эксперт. "Это одна сторона – и она не обсуждается. Но есть и вторая, которая касается самой механики, процессов, сопровождающих евроинтеграцию. Проблема в том, что с экономической точки зрения, Украину в ЕС не ждут. Те же польские требования об эксгумации жертв Волынской трагедии

Он напоминает, что мы уже имеем серьезные проявления украино-польских, украино-словацких, украино-венгерских противоречий, которые необходимо как можно быстрее решать. Иначе получим серьезных оппонентов при своем движении в ЕС.

Для того, чтоб Украина вошла в ЕС, эти проблемы придется решать. Садиться за стол переговоров. Искать выход", – поясняет Олег Пендзин. "Заметьте, что по вопросам, связанным с Волынской трагедий, никто не блокировал украино-польскую границу. А моменты, связанные с деньгами, мобилизовали огромное количество человек. И аграриев, и перевозчиков. Тот же транспортный безвиз позволил украинским перевозчикам обслуживать рейсы внутри ЕС. И тут же мы получили резко негативную реакцию со стороны поляков

Ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина вынуждена была пойти на чудовищно низкие квоты по поставкам нашей аграрной продукции на европейский рынок, отмечает он.

"О какой зоне свободной торговли может идти речь в таком случае? Но мы пошли на такие жертвы ради цивилизационного выбора, – подчеркивает эксперт. – Сейчас Украина вплотную приблизилась к обсуждению вопросов, связанных с членством. И далее откладывать экономическую проблематику нельзя. Речь идет о фактически всех экспортных товарах и услугах. И пока это не решить – нас будут жестко блокировать".

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