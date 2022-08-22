Когда Украина вступит в ЕС: что на это влияет, можно ли говорить о сроках

По состоянию на текущее время Украина почти на 70% выполнила все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, уверяет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, процесс может быть завершен до конца этого года. Каковы наши перспективы на обретение реального членства в ЕС? Когда и при каких условиях это может (и может ли) произойти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Уже с нового года можно будет ставить вопрос о начале переговоров касательно членства Украины в ЕС

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Как заявил ранее президент Украины, до конца этого года наша страна должна выполнить предварительные условия, которые выдвигались для предметных переговоров о членстве Украины в ЕС. Ранее эти условия были озвучены, когда мы получали статус кандидата в члены Евросоюза. И часть из них, действительно, уже выполнена".

Например, напоминает эксперт, назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Также размораживается конкурс по новому руководству НАБУ, принимаются отдельные законодательные инициативы.

"И вероятность того, что до конца года все предварительные условия будут выполнены – достаточно велика. Очевидно, что президент Зеленский и всё наше политическое руководство приняли на этот счет принципиальное решение. А значит, уже с нового года реально будет ставить вопрос о начале переговоров касательно членства Украины в ЕС, – считает Петр Олещук. – Сколько они займут времени – сказать сложно. Опыт других государств показывает, что это может длиться годы. Но, опять таки, нужно понимать, что решение о членстве в ЕС – это решение, прежде всего, политическое. Очевидно, на данный момент оно имеется. И если Украина выполнит все условия, оправдает все ожидания, наверное, этот процесс займет не десятилетия, а несколько лет, необходимых для синхронизации нашего законодательства с законодательством ЕС и выполнения ряда других необходимых (юридических, политических, экономических условий)".

Конечно, продолжает политолог, фактор войны никуда не делся. И то, как будет развиваться ситуация на фронте, как долго будет продолжаться война, каким итогом она завершиться – тоже будет сильно влиять на наши евроинтеграционные перспективы.

"Естественно, пока продолжается российско-украинское противостояние, пока идут активные боевые действия, мы не получим полноценное членство в ЕС, – отмечает Петр Олещук. – Тем более, что решения там, напомню, принимаются коллегиально – то есть, "за" должны быть все без исключения члены Евросоюза. И всё же перспективы есть – и они достаточно оптимистичны".

Пока война не закончится, никто всерьез не будет говорить о начале переговоров с Украиной касательно возможного вступления в ЕС

У магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли складывается впечатление, что Стефанишина действует по принципу "наша песня хороша – начинай сначала".

"Она снова ожидает, что ЕС назовет какие-то сроки вступления Украины в Евросоюз. На самом деле, никто таких сроков не назовет ни в конце этого года, ни в следующем. Понятно, что этот процесс будет зависеть от того, насколько украинская власть, в том числе парламентская, сможет эффективно реализовать в законодательстве те требования и нормы, которые нужны для того, чтобы Украина стала полноправным, гармоничным элементом ЕС. Нужны конкретные, практические шаги с нашей стороны. И когда мы их сделаем, можно будет говорить лишь о приближении к обретению Украиной членства в Евросоюзе", – поясняет эксперт.

Они призывает ориентироваться на мнение посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, отметившего, что в следующем году Евросоюз оценит, насколько наша страна выполнила те критерии, которые позволят и далее быть кандидатом на вступление в ЕС.

"Более точных формулировок ожидать не стоит, – уверяет Владимир Воля. – По крайней мере, пока не начнутся переговоры о собственно вступлении Украины в ЕС. А они, как по мне, возможны не ранее второй половины следующего года. Многое здесь зависит, конечно, не только от реформ, но и от того, когда и как закончится война. Для ЕС важно будет оценить функционирование украинских политических институций в нормальном, мирном режиме, а не в формате военного положения, когда существуют ограничения прав и свобод. То есть, пока война не закончится, никто всерьез не будет говорить о начале переговоров с Украиной касательно возможного вступления в ЕС".

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