Может ли Венгрия покинуть ЕС из-за своей пророссийскости – почему Будапешт заигрывает с РФ

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в интервью iROZHLAS заявил, что удержание Венгрии в русле европейской политики в отношении России (с которой Будапешт явно заигрывает) потребует от председательствующей в Совете ЕС Чехии немалых усилий в ближайшие месяцы. По его словам, Венгрия со своей пророссийской позицией подошла к краю пропасти. И не исключил, что теоретически речь может идти о ее выходе из ЕС, если венгерское руководство продолжит в том же духе. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные заявления и венгерское поведение на фоне российско-украинской войны.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Россияне плотно работали с европейскими элитами – теперь пробуют собрать "сливки"

Политический консультант Александр Вербицкий предлагает разобрать действия Венгрии с точки зрения не политики, а экономики.

"На сегодняшний день Венгрия с трудом обеспечивает себя электроэнергией. Она имеет лишь одну электростанцию, построенную по тому же проекту, что Чернобыльская АЭС. Европейский союз дал разрешение в этом году на достройку пятого и шестого реакторов. 70% экспорта товаров, производимых в Венгрии, приходятся на ЕС, а никак не на Россию или, допустим, Китай. Кроме того, сейчас рассматриваются механизмы выделения средства из общеевропейского бюджета для стабилизации экономик стран ЕС. Страны-доноры (прежде всего Германия и Франция) требуют взамен соблюдения европейских ценностей и верховенства права. Это относится, в первую очередь, к Венгрии и Польше. Так что следует понимать, что венгерский премьер Орбан всеми своими заявлениями и действиями просто пытается выбить для своей страны больше денег. На компенсацию, к примеру, сокращения или прекращения поставок российского газа", – поясняет Александр Вербицкий.

Он призывает брать в расчет и то, что осень в ЕС обещает быть жаркой. Уже сейчас, отмечает эксперт, в Германии начинаются демонстрации правых и левых сил. Естественно, не без помощи со стороны РФ.

"Они хотят, чтобы Евросоюз сократил поставки вооружения Украине, усадил Киев за стол переговоров с Москвой (на приемлемых для Кремля условиях). Аналогичные процессы будут проходить в Венгрии, в других странах, – прогнозирует Александр Вербицкий. – Это всё политика России – долговременная, долгосрочная, заложенная еще в начале этого века, а если копнуть глубже, то еще и с советских времен. Россияне плотно работали с европейскими элитами. Теперь пробуют собрать "сливки". Думаю, ничего у них не выйдет. Да, ЕС ожидает сложный отопительный сезон, цены и тарифы растут. Но поддержка Украины в борьбе с российской агрессией составляет среди жителей Евросоюза не менее 70%. В Европе отлично понимают, ЧТО происходит, КТО агрессор, за КАКИЕ ценности идет война. Думаю, понимает это и Орбан. И, попытавшись выжать, что сможет, он сдаст назад, не доводя страну до выхода из ЕС".

Рычаги влияния на венгерскую власть найдутся

Политический эксперт Валентин Гайдай акцентирует, что Венгрия – белая ворона в ЕС. И напоминает, что ранее она саботировала вопрос размещения мигрантов на своей территории.

"Кстати, как и Польша, за что обе страны, впервые в истории ЕС, попали под внутренние санкции этого объединения. Была своя – отличная от общеевропейской – позиция у официального Будапешта и по ряду других тем. Но особенно ярко такая некая позиционная чужеродность Венгрии в семье ЕС проявилась во время российской агрессии против Украины, – считает эксперт. – Именно Венгрия замедляла рассмотрение тех или иных санкций. Причем не только экономических, энергетических, от которых зависит сама Венгрия (газ, нефть и так далее). Но как понять, что официальный Будапешт саботировал введение санкций против отдельных россиян?".

Поэтому, продолжает Валентин Гайдай, обвинения в адрес венгерских властей в пророссийскости вполне аргументированы.

"Что касается гипотетического выхода Венгрии из ЕС – я в него не верю. По собственной инициативе она покидать союз явно не будет, слишком зависима от Европы экономически. Да и сам ЕС вряд ли укажет ей на дверь, ведь это расшатает и без того непростую ситуацию внутри объединения", – поясняет эксперт.

Скорее, отмечает он, соответствующие заявления Микулаша Бека сделаны с целью отрезвить венгерские власти. Против которых, не исключено, могут быть применены некие санкции. Или проведена кампания по дискредитации данного руководства.

"Посредством различных скандалов (коррупционных, сексуальных) уже не раз боролись с теми или иными политиками внутри ЕС. В том числе в таких топ-странах как Франция, Италия, Германия. С венгерским премьером Орбаном вполне могут разыграть подобную карту, – предполагает Валентин Гайдай. – Тем более, что там точно есть, за что привлечь… Так что рычаги влияния на венгерскую власть найдутся".

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