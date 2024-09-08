Может, но не хочет: Запад разгромно разоблачили во лжи, касающейся поддержки Украины

Экономист Павел Вернивский заявил, что категорически не воспринимает какие-либо аргументы, что Запад не может нарастить производство оружия.

США, ЕС, Украина

В первую очередь, отмечает эксперт, наращивание производства – это всегда вопрос финансирования и инвестиций. По его словам, даже когда Китай ставил целью превратиться в мировую фабрику, то сначала он инвестировал в новые заводы.

Вернивский утверждает, если есть дефицит какого-либо сырья – этот вопрос также решается новыми инвестициями. При этом проблемы с подготовкой кадров тоже можно решить, говорит эксперт, и добавляет, что на самом деле решить можно все проблемы, если есть желание.

"И если Китай, еще 30 лет назад не имевший научно-технической базы, ни специалистов, ни образования, но смог все эти вопросы решить. Более развитым странам решить этот вопрос еще проще. И я совершенно не согласен с теми, кто говорит, что они не могут увеличить производство. Может, но не хотят. А почему не хотят? Это уже другой вопрос", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе говорят о том, что им не хватает мощностей, чтобы нарастить производство оружия для нужд Украины. Кроме того, Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что в ближайшее время не удастся полностью обеспечить потребности Украины в боеприпасах для противостояния российской агрессии.

В частности, на вопрос, когда международные партнеры смогут полностью удовлетворить потребности Украины путем закупок боеприпасов у третьих стран или благодаря собственному производству, Брекельманс ответил, что учитывая масштаб российской агрессии, Украине понадобится еще больше ресурсов.





