Может, но не хочет: Запад разгромно разоблачили во лжи, касающейся поддержки Украины

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Ткачик Олеся
Экономист Павел Вернивский заявил, что категорически не воспринимает какие-либо аргументы, что Запад не может нарастить производство оружия.
США, ЕС, Украина
В первую очередь, отмечает эксперт, наращивание производства – это всегда вопрос финансирования и инвестиций. По его словам, даже когда Китай ставил целью превратиться в мировую фабрику, то сначала он инвестировал в новые заводы.
Вернивский утверждает, если есть дефицит какого-либо сырья – этот вопрос также решается новыми инвестициями. При этом проблемы с подготовкой кадров тоже можно решить, говорит эксперт, и добавляет, что на самом деле решить можно все проблемы, если есть желание.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе говорят о том, что им не хватает мощностей, чтобы нарастить производство оружия для нужд Украины. Кроме того, Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что в ближайшее время не удастся полностью обеспечить потребности Украины в боеприпасах для противостояния российской агрессии.
В частности, на вопрос, когда международные партнеры смогут полностью удовлетворить потребности Украины путем закупок боеприпасов у третьих стран или благодаря собственному производству, Брекельманс ответил, что учитывая масштаб российской агрессии, Украине понадобится еще больше ресурсов.
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