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Может, но не хочет: Запад разгромно разоблачили во лжи, касающейся поддержки Украины

Запад не поставляет Украине достаточное количество оружия, потому что якобы не может нарастить его производство, впрочем, это неправда

сегодня, 14:47 comments1178
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Ткачик Олеся

Экономист Павел Вернивский заявил, что категорически не воспринимает какие-либо аргументы, что Запад не может нарастить производство оружия.

Может, но не хочет: Запад разгромно разоблачили во лжи, касающейся поддержки Украины

США, ЕС, Украина

В первую очередь, отмечает эксперт, наращивание производства – это всегда вопрос финансирования и инвестиций. По его словам, даже когда Китай ставил целью превратиться в мировую фабрику, то сначала он инвестировал в новые заводы.

Вернивский утверждает, если есть дефицит какого-либо сырья – этот вопрос также решается новыми инвестициями. При этом проблемы с подготовкой кадров тоже можно решить, говорит эксперт, и добавляет, что на самом деле решить можно все проблемы, если есть желание.

"И если Китай, еще 30 лет назад не имевший научно-технической базы, ни специалистов, ни образования, но смог все эти вопросы решить. Более развитым странам решить этот вопрос еще проще. И я совершенно не согласен с теми, кто говорит, что они не могут увеличить производство. Может, но не хотят. А почему не хотят? Это уже другой вопрос", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе говорят о том, что им не хватает мощностей, чтобы нарастить производство оружия для нужд Украины. Кроме того, Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что в ближайшее время не удастся полностью обеспечить потребности Украины в боеприпасах для противостояния российской агрессии.

В частности, на вопрос, когда международные партнеры смогут полностью удовлетворить потребности Украины путем закупок боеприпасов у третьих стран или благодаря собственному производству, Брекельманс ответил, что учитывая масштаб российской агрессии, Украине понадобится еще больше ресурсов.





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Источник: https://www.facebook.com/p.vernivskiy/posts/pfbid0edsoyPZYoW4X7YLENnqfgAE39coAJBt4dJZ8BqtJUh9BaKczTQH5wPave4hSEKDMl
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