Мы готовы идти на компромиссы: Данилов сделал неожиданное заявление

Украина готова к компромиссам, чтобы достичь большой цели и стать полноправным членом Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. сообщает Украинское Радио.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Чиновник высказал убеждение, что, если Украина оперативно выполнит требования ЕС, Европейское сообщество не будет против нашего вступления.

"Должна быть демократическая свободная страна, где уважается человек, его права, законы, нормы и правила, которые являются для всех одинаковыми. Тогда мы критерии, которые есть в ЕС, очень быстро выполним на 100%", — высказался Данилов.

Также секретарь СНБО озвучил свое мнение относительно довольно частого обвинения со стороны западных коллег в коррупции, которая все никак не искореняется в Украине. По мнению Данилова, борьба с коррупцией – это домашнее задания от европейских партнеров, которое Киев должен выполнить безоговорочно. И именно поэтому президент Зеленский лично заинтересован раз и навсегда поставить очку в этом вопросе.

Алексей Данилов также отметил, что никто сегодня не назовёт точную дату присоединения Украины к ЕС. Все зависит от Киева. Если Украина будет соответствовать критериям и стандартам ЕС, никто в Европе не станет против того, чтобы усилиться за счет Украины.

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