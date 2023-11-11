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Мы готовы идти на компромиссы: Данилов сделал неожиданное заявление

По мнению секретаря СНБО, сколько времени Украине потребуется для того, чтобы присоединиться к ЕС, зависит только от нас

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина готова к компромиссам, чтобы достичь большой цели и стать полноправным членом Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. сообщает Украинское Радио.

Мы готовы идти на компромиссы: Данилов сделал неожиданное заявление

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Чиновник высказал убеждение, что, если Украина оперативно выполнит требования ЕС, Европейское сообщество не будет против нашего вступления.


"Должна быть демократическая свободная страна, где уважается человек, его права, законы, нормы и правила, которые являются для всех одинаковыми. Тогда мы критерии, которые есть в ЕС, очень быстро выполним на 100%", — высказался Данилов.

Также секретарь СНБО озвучил свое мнение относительно довольно частого обвинения со стороны западных коллег в коррупции, которая все никак не искореняется в Украине. По мнению Данилова, борьба с коррупцией – это домашнее задания от европейских партнеров, которое Киев должен выполнить безоговорочно. И именно поэтому президент Зеленский лично заинтересован раз и навсегда поставить очку в этом вопросе.

Алексей Данилов также отметил, что никто сегодня не назовёт точную дату присоединения Украины к ЕС. Все зависит от Киева. Если Украина будет соответствовать критериям и стандартам ЕС, никто в Европе не станет против того, чтобы усилиться за счет Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — одной из топ-тем недели является решение Европейской Комиссии (ЕК) рекомендовать начать в декабре переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяет, что четыре рекомендации ЕК не повлияют на политическое решение, которое будет приниматься на саммите в декабре. Какие ожидания от евроинтеграционных перспектив Украины, которые уже обещает блокировать та же Венгрия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=102697
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:57

Хитри корумповані шахрайські брехуни Божого народу. Боротьба з корупцією стала таким самим корупційним бізнесом як і чиновники депутати голови міст та сіл. Треба повністю систему Кучми Януковича Порошенка і їх регіональних посіпак міняти і, в першу чергу, гнати корумпованих від влади.


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