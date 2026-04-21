Мы не знаем реальности: Мадяр шокировал заявлением о возврате средств "Сбербанка"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с вновь избранным премьер-министром Венгрии Петером Мадяром ситуацию вокруг украинских активов, которые, по утверждению украинской стороны, были изъяты в начале марта из инкассаторских автомобилей Сбербанка во время их транзита по территории Венгрии. Речь идет о средствах и драгоценных металлах, перевозимых в рамках международной банковской логистики.

Фото: из открытых источников

В ответ Петер Мадяр заявил, что пока не готов детально комментировать инцидент, поскольку, по его словам, владеет лишь информацией из медиа, которая может быть неполной или пристрастной. Он подчеркнул, что ситуация требует тщательного анализа всех обстоятельств и фактов, прежде чем делать окончательные выводы.

Политик также подчеркнул, что сможет предметно вернуться к этому вопросу только после официального вступления в должность премьер-министра. К тому времени он призвал воздерживаться от поспешных заявлений и сохранять спокойствие в коммуникации между сторонами.

Ранее Мадяр уже определял общие подходы своей будущей политики в отношении Украины, Европейского Союза и энергетических вопросов, в частности, транзита нефти через трубопровод "Дружба". Он отмечал, что не намерен действовать во внешнем давлении и планирует принимать решения исключительно на основе национальных интересов и практической целесообразности.

Что касается нефтепровода "Дружба", он подчеркивал, что его дальнейшее использование должно определяться техническим состоянием инфраструктуры и экономической выгодой, а не политическими факторами. Если система работоспособна, то она должна оставаться частью энергетического обеспечения страны.

Ранее "Комментарии" уже писали , что в Европейской комиссии воздерживаются от подтверждения или опровержения заявлений о возможном возобновлении транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба" 20 апреля, о чем ранее сообщал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В то же время в Брюсселе отмечают, что ситуация находится под постоянным мониторингом.