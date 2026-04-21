Ми не знаємо реальності: Мадяр шокував заявою про повернення коштів "Ощадбанку"

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з новообраним прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром ситуацію навколо українських активів, які, за твердженням української сторони, були вилучені на початку березня з інкасаторських автомобілів Ощадбанку під час їхнього транзиту територією Угорщини. Йдеться про кошти та дорогоцінні метали, що перевозилися в рамках міжнародної банківської логістики.

У відповідь Петер Мадяр заявив, що наразі не готовий детально коментувати інцидент, оскільки, за його словами, володіє лише інформацією з медіа, яка може бути неповною або упередженою. Він підкреслив, що ситуація потребує ретельного аналізу всіх обставин і фактів, перш ніж робити остаточні висновки.

Політик також наголосив, що зможе предметно повернутися до цього питання лише після офіційного вступу на посаду прем’єр-міністра. До того часу він закликав утримуватися від поспішних заяв і зберігати спокій у комунікації між сторонами.

Раніше Мадяр уже окреслював загальні підходи своєї майбутньої політики щодо України, Європейського Союзу та енергетичних питань, зокрема транзиту нафти через трубопровід "Дружба". Він зазначав, що не має наміру діяти під зовнішнім тиском і планує ухвалювати рішення виключно на основі національних інтересів і практичної доцільності.

Щодо нафтопроводу "Дружба" він підкреслював, що його подальше використання має визначатися технічним станом інфраструктури та економічною вигодою, а не політичними факторами. Якщо система працездатна, вона повинна залишатися частиною енергетичного забезпечення країни.

Раніше "Коментарі" вже писали, що у Європейській комісії утримуються від підтвердження або спростування заяв про можливе відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" 20 квітня, про що раніше повідомляв прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас у Брюсселі наголошують, що ситуація перебуває під постійним моніторингом.