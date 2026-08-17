"Мы сошли с ума?": в ЕС жестко разгромили идею о большой уступке убийцам украинцев

В преддверии нового ожидаемого осенью нового пакета санкций Европейского Союза Латвия призывает партнеров полностью прекратить выдачу виз гражданам России. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что Европа должна более жестко реагировать на российскую агрессию и не создавать возможностей для свободного въезда представителям государства-агрессора.

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В интервью Politico Кулбергс подверг резкой критике ситуацию, при которой российские военнослужащие могут получать возможность легально въезжать в страны ЕС. Во время предварительного обсуждения санкций Франция и Италия выступали против полного запрета, в то время как страны Северной и Восточной Европы требовали более жестких ограничений.

"Мы что, сошли с ума? Мы позволяем выдавать визы российским военным, тем, кто убивает украинцев на поле боя. Это абсолютно неправильный подход, и мы должны его изменить", — сказал он. Кулбергс.

Латвийский премьер также выступил против отдельных контактов представителей ЕС с Кремлем. Он раскритиковал решение президента Европейского совета Антониу Средства открыть канал коммуникации с Москвой. По мнению Кулбергса, подобные шаги должны согласовываться всеми государствами Евросоюза, а не приниматься единолично.

Кулбергс заявил, что не видит признаков готовности Владимира Путина к реальным переговорам и опасается, что дипломатическая пауза может быть использована Россией для возобновления сил.

"Любые контакты с Кремлем сейчас — это бесполезное дело. Мы не видим никаких признаков того, что Путин готов к переговорам. Напротив, такие переговоры могут просто дать России время для передышки, чтобы подготовить свой следующий шаг", — считает политик.

В то же время, премьер Латвии подчеркнул, что после завершения войны Европа не должна навсегда закрывать возможность нормализации отношений с Россией. Но, по его словам, это может произойти только после выплаты репараций Украине, признания ответственности и наказания виновных в военных преступлениях. Кулбергс привел пример послевоенной Германии как модель ответственности, после которой стало возможным возобновление отношений.

Отдельно он предупредил о новой проблеме, которая может возникнуть после прекращения огня. Речь идет о возвращении в Россию сотен тысяч военных, травмированных войной, на фоне возможного ухудшения экономической ситуации. По мнению Кулбергса, такая волна может создать дополнительные миграционные и риски безопасности для Европы.

"После прекращения огня опасность на границе будет только расти. Мы можем получить сотни тысяч сломанных войной российских военных, которые вернутся домой в поисках лучшей жизни, а другие люди могут начать бежать из России из-за краха ее военной экономики", — добавил Кулбергс.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может изменять тактику ударов по Украине в зависимости от расстояния до целей, используя разные виды вооружения. Политолог Виктор Бобиренко обратил внимание на атаки Сумщины реактивными "Шахедами" и предположил, что Москва одновременно может усиливать применение баллистики по Киеву и избивать по прифронтовым городам.