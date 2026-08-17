"Ми збожеволіли?": у ЄС жорстко розгромили ідею про велику поступку вбивцям українців

Напередодні нового пакета санкцій Європейського Союзу, який очікується восени, Латвія закликає партнерів повністю припинити видачу віз громадянам Росії. Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс вважає, що Європа має жорсткіше реагувати на російську агресію та не створювати можливостей для вільного в'їзду представникам держави-агресора.

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В інтерв'ю Politico Кулбергс різко розкритикував ситуацію, за якої російські військовослужбовці можуть отримувати можливість легально в'їжджати до країн ЄС. Під час попереднього обговорення санкцій Франція та Італія виступали проти повної заборони, тоді як країни Північної та Східної Європи вимагали жорсткіших обмежень.

"Ми що, збожеволіли? Ми дозволяємо видавати візи російським військовим, тим, хто вбиває українців на полі бою. Це абсолютно неправильний підхід, і ми повинні його змінити", — сказав Кулбергс.

Латвійський прем'єр також виступив проти окремих контактів представників ЄС із Кремлем. Він розкритикував рішення президента Європейської ради Антоніу Кошти відкрити канал комунікації з Москвою. На думку Кулбергса, подібні кроки мають погоджуватися усіма державами Євросоюзу, а не ухвалюватися одноосібно.

Кулбергс заявив, що не бачить ознак готовності Володимира Путіна до реальних переговорів і побоюється, що дипломатична пауза може бути використана Росією для відновлення сил.

"Будь-які контакти з Кремлем зараз — це марна справа. Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін готовий до переговорів. Навпаки, такі переговори можуть просто дати Росії час для перепочинку, щоб підготувати свій наступний крок", — вважає політик.

Водночас прем'єр Латвії наголосив, що після завершення війни Європа не повинна назавжди закривати можливість нормалізації відносин із Росією. Але, за його словами, це може статися лише після виплати репарацій Україні, визнання відповідальності та покарання винних у воєнних злочинах. Кулбергс навів приклад повоєнної Німеччини як модель відповідальності, після якої стало можливим відновлення відносин.

Окремо він попередив про нову проблему, яка може виникнути після припинення вогню. Йдеться про повернення до Росії сотень тисяч військових, травмованих війною, на тлі можливого погіршення економічної ситуації. На думку Кулбергса, така хвиля може створити додаткові міграційні та безпекові ризики для Європи.

"Після припинення вогню небезпека на кордоні лише зростатиме. Ми можемо отримати сотні тисяч зламаних війною російських військових, які повернуться додому в пошуках кращого життя, а інші люди можуть почати тікати з Росії через крах її воєнної економіки", — додав Кулбергс.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може змінювати тактику ударів по Україні залежно від відстані до цілей, використовуючи різні види озброєння. Політолог Віктор Бобиренко звернув увагу на атаки Сумщини реактивними "Шахедами" та припустив, що Москва одночасно може посилювати застосування балістики по Києву й бити по прифронтових містах.