ЕС "Мы вступили в фазу открытых конфликтов": Мерц заявил о необходимости укрепления обороны на фоне агрессии РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мы вступили в фазу открытых конфликтов": Мерц заявил о необходимости укрепления обороны на фоне агрессии РФ

Фридрих Мерц в Мюнхене: «Европа сегодня не сильнее России», несмотря на преимущество в экономике

13 февраля 2026, 16:49
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Канцлер Германии Фридрих Мерц на открытии Мюнхенской конференции по безопасности выступил за существенное укрепление обороноспособности Европы и усиление восточного фланга Альянса. Он подчеркнул, что после нападения России на Украину мир изменился, а прежнего международного порядка больше не существует.

"Мы вступили в фазу открытых конфликтов": Мерц заявил о необходимости укрепления обороны на фоне агрессии РФ

Мерц отметил, что экономическое преимущество Европейского Союза пока не конвертировано в соответствующую военную мощь.

"Валовый внутренний продукт России составляет около двух триллионов евро. У Европейского союза он почти в десять раз выше. И все же Европа сегодня не в десять раз сильнее России", — заявил канцлер.

Глава германского правительства подчеркнул, что мир вступил в фазу "открытых конфликтов великих держав", что требует от Европы большей суверенности в военной, экономической и технологической сферах. При этом он отметил, что Берлин не стремится к единоличному доминированию, а выступает за "партнерское лидерство".

Одним из приоритетов была названа защита границ НАТО.

"Мы усугубляем восточный фланг НАТО, об этом свидетельствует наша бригада в Литве. Мы будем делать больше для защиты Крайнего Севера. Первые немецкие Eurofighter уже задействованы, за ними последуют и другие", – подчеркнул Мерц.

По мнению канцлера, Европа должна полностью использовать свой потенциал, чтобы обеспечить стабильность в новых геополитических реалиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Atlantic сделал ряд резонансных заявлений по поводу завершения войны и взаимодействия с администрацией Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что не согласится на мир любой ценой.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
