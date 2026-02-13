Канцлер Германии Фридрих Мерц на открытии Мюнхенской конференции по безопасности выступил за существенное укрепление обороноспособности Европы и усиление восточного фланга Альянса. Он подчеркнул, что после нападения России на Украину мир изменился, а прежнего международного порядка больше не существует.

"Мы вступили в фазу открытых конфликтов": Мерц заявил о необходимости укрепления обороны на фоне агрессии РФ

Мерц отметил, что экономическое преимущество Европейского Союза пока не конвертировано в соответствующую военную мощь.

"Валовый внутренний продукт России составляет около двух триллионов евро. У Европейского союза он почти в десять раз выше. И все же Европа сегодня не в десять раз сильнее России", — заявил канцлер.

Глава германского правительства подчеркнул, что мир вступил в фазу "открытых конфликтов великих держав", что требует от Европы большей суверенности в военной, экономической и технологической сферах. При этом он отметил, что Берлин не стремится к единоличному доминированию, а выступает за "партнерское лидерство".

Одним из приоритетов была названа защита границ НАТО.

"Мы усугубляем восточный фланг НАТО, об этом свидетельствует наша бригада в Литве. Мы будем делать больше для защиты Крайнего Севера. Первые немецкие Eurofighter уже задействованы, за ними последуют и другие", – подчеркнул Мерц.

По мнению канцлера, Европа должна полностью использовать свой потенциал, чтобы обеспечить стабильность в новых геополитических реалиях.

