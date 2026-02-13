Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття Мюнхенської конференції з безпеки виступив за суттєве зміцнення обороноздатності Європи та посилення східного флангу Альянсу. Він підкреслив, що після нападу Росії на Україну світ змінився, а колишнього міжнародного порядку більше не існує.

«Ми вступили у фазу відкритих конфліктів»: Мерц заявив про необхідність зміцнення оборони на тлі агресії РФ

Мерц зазначив, що економічна перевага Європейського Союзу наразі не конвертована у відповідну військову міць.

"Валовий внутрішній продукт Росії становить близько двох трильйонів євро. У Європейського союзу він майже в десять разів вищий. І все ж Європа сьогодні не в десять разів сильніша за Росію", — заявив канцлер.

Глава німецького уряду наголосив, що світ вступив у фазу "відкритих конфліктів великих держав", що вимагає від Європи більшої суверенності у військовій, економічній та технологічній сферах. При цьому він зауважив, що Берлін не прагне одноосібного домінування, а виступає за "партнерське лідерство".

Одним із пріоритетів було названо захист кордонів НАТО.

"Ми посилюємо східний фланг НАТО, про це свідчить наша бригада в Литві. Ми будемо робити більше для захисту Крайньої Півночі. Перші німецькі Eurofighter вже задіяні, за ними підуть і інші", — підкреслив Мерц.

На думку канцлера, Європа має повною мірою використовувати свій потенціал, щоб забезпечити стабільність у нових геополітичних реаліях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Atlantic зробив низку резонансних заяв щодо завершення війни та взаємодії з адміністрацією Дональда Трампа. Голова держави наголосив, що не погодиться на мир будь-якою ціною.