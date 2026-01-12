«Мяч на стороне Москвы»: ЕС озвучил условия мира и гарантии безопасности для Украины

Россия должна продемонстрировать реальную заинтересованность в мире после того, как Украина и ее союзники согласовали мирный план и систему гарантий безопасности, которые вступят в силу после прекращения огня. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя мирный план из 20 пунктов, сообщает Reuters.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами, фон дер Ляйен подчеркнула, что речь идет не только о политических договоренностях, но и о "существенных, надежных и четко определенных" гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и Европы. По ее словам, теперь именно Россия должна показать, что готова к мирному урегулированию.

Глава Еврокомиссии отметила, что ключевым элементом системы безопасности станут Вооруженные силы Украины, которые она назвала хорошо подготовленными и имеющими значительный боевой опыт. Задача европейских партнеров, по ее словам, заключается в том, чтобы обеспечить украинскую армию современным и достаточным вооружением.

Вторым уровнем защиты станет так называемая "Коалиция желающих", в которую входят 35 государств. Среди них – большинство стран Европейского союза, а также Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Турция. Эта коалиция будет играть важную роль в поддержании безопасности после прекращения огня.

Отдельно фон дер Ляйен подчеркнула участие США, в частности в вопросах проверки и мониторинга соблюдения договоренностей, а также в создании механизма "страховочной сетки" на случай нарушений.

Кроме того, Евросоюз уже работает над планами экономического восстановления Украины после окончания боевых действий. Эти предложения будут собраны в специальном "документе о процветании", который предусматривает как краткосрочные меры поддержки, так и стратегию развития украинской экономики на ближайшее десятилетие.

